María Teresa Braschi reveló estar en buen momento de la vida

Maritere Braschi lleva años como presentadora de televisión y se abrió en una entrevista al diario El Popular, donde habló de varios aspectos de su vida, pero sobre todo del amor. La conductora reveló que está muy feliz con los abrazos y besos de su pareja, el empresario Guillermo Acha.

Para Braschi el triunfo del amor es gracias a la confianza, pues indicó que no ser celosa, y que no sería capaz de ponerle un GPS a su pareja para conocer si la está engañando.

Maritere cree en el amor y no teme a los ampays

Para Maritere es muy divertido jugar con la idea de estar soltera. “Estoy muy contenta, tengo una pareja con el que llevo muchos años juntos. Me da risa porque yo no lo expongo en redes y mucha gente me dice por qué tan solita. Es que mi pareja no es del medio y yo lo fastidio que le voy a poner en redes”, indicó

Asimismo, reveló no ser una mujer celosa y que tiene algo en común con su pareja: la confianza, además indicó no temerle a los ampays. “Yo soy cero celosa y tenemos algo bonito en común entre los dos que es la confianza mutua. Él confía 100% en mí y yo en él. Me dice que pone las manos al fuego por mí y sabe que voy a resolver cualquier situación de la mejor manera. Yo también siento lo mismo de él, pues le tengo confianza y me siento tranquila”, expresó.

María Teresa Braschi les dice no a los desnudos

Ante la pregunta de si se atrevería a hacer un desnudo o semidesnuda manifestó que no aceptó en su momento y ahora menos, porque se considera una persona conservadora.

“Antes no te proponían posar desnuda porque era más conservador. Pero sí me propusieron hacer comerciales en bikini para marcas de ceveza, jabones, etc. tenías que salir con ropa muy ligera, a veces con ropa interior, lencería y no acepté porque me educaron de esa manera, no le hubiera gustado a mis padres”, reveló al mencionado medio.

Por otro lado, indicó que si en su juventud hubiera existido el Onlyfans no se habría creado un perfil, porque no era su estilo exponerse. “Yo soy muy conservadora, no aceptaba hacer comerciales en bikini, menos acepté ser Miss Perú porque no me llamaba la atención y menos esto del Onlyfans que es para promocionar tus encantos”, contó.

Además, agregó que, ante tantos tratamientos de belleza, ella no suele cuidarse tanto, pero si lleva una alimentación balanceada. “Yo me hago tratamientos para mi piel, cuido mucho mi cabello, me cuido desde la alimentación. El día que decida hacerme un jalón o cirugía necesito descansar un mes y yo he tenido una carrera imparable. No digo que no lo voy hacer, el día que lo haga voy hacer un stop en mi carrera”, precisó.