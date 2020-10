Yahaira Plasencia confirma que relación con Jefferson Farfán ha terminado

¿Se acabó? La cantante de salsa Yahaira Plasencia acaba de confesar en el programa 'Amor y Fuego' que la relación que mantuvo con el futbolista Jefferson Farfán ha llegado a su fin.

La salsera expresó "Cada uno está por su lado y le deseo lo mejor"

Desde su regreso de Rusia, la pareja se vio bastante distanciada, y se especuló que habían terminado, pero es hasta hoy que la cantante confirmó que ya no tiene nada con el integrante de la selección peruana.

Los rumores se hicieron mucho más grandes, desde el cumpleaños de ‘La Foquita’, pues el futbolista lo celebró sin la salsera.

Jefferson Farfán celebró su cumpleaños sin Yahaira Plasencia

Jefferson Farfán cumplió 36 años el 26 de octubre y lo celebró junto a su madre, su hija mayor y los dos hijos que tuvo junto a Melissa Klug.

Tras esta situación, muchos creyeron que la relación con Plasencia se había terminado, pues no la pasó junto a ella.

A pesar de todo, Farfán destacó sentirse bendecido por todo lo que tiene en la vida.

“Hoy cumplo un año más de vida, un año más de experiencias, de momentos, de altas y bajas, de vivir una vida plena y feliz. El fútbol te da muchas alegrías y recuerdos hermosos, te lleva por el mundo y conlleva a apreciar las cosas más importantes que tenemos en el mundo. En este día tan especial, después de tantos años jugando en el extranjero, aprecio y doy gracias a Dios de tener la oportunidad de pasar mi cumpleaños finalmente en el Perú con mi familia, al lado de los míos. Es una experiencia que no tenía desde hace 17 años y me siento bendecido por lo que me toca", mencionó.