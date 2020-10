Jefferson Farfán celebró su cumpleaños junto a su madre e hijos

Jefferson Farfán está de cumpleaños. El jugador de fútbol llegó a los 36 años de vida y, aunque no ha podido celebrar con una gran fiesta, por las medidas de prevención que debemos seguir todos para evitar contagiarnos de coronavirus, en esta ocasión tuvo un festejo íntimo donde estuvo rodeado de sus seres queridos.

El seleccionado compartió una publicación con sus seguidores donde se puede ver que pasó su cumpleaños junto a su mamá y sus grandes amores sus tres hijos, Maialen, Jeremy y Adriano.

La reunión la habrían realizado el último fin de semana, pues la decoración forma parte de una publicación que el jugador había posteado en su cuenta de Instagram. Farfán acompañó el clip con un texto donde habla de las experiencias que ha vivido durante este año. Además, de estar feliz de celebrarlo en el Perú.

Farfán se siente bendecido

El seleccionado peruano no dudó en compartir su felicidad de poder celebrar un año más de vida junto a su familia.

“Hoy cumplo un año más de vida, un año más de experiencias, de momentos, de altas y bajas, de vivir una vida plena y feliz. El fútbol te da muchas alegrías y recuerdos hermosos, te lleva por el mundo y conlleva a apreciar las cosas más importantes que tenemos en el mundo. En este día tan especial, después de tantos años jugando en el extranjero, aprecio y doy gracias a Dios de tener la oportunidad de pasar mi cumpleaños finalmente en el Perú con mi familia, al lado de los míos. Es una experiencia que no tenía desde hace 17 años y me siento bendecido por lo que me toca", escribió Farfán.

Además, agregó: “Estos momentos son los que me recuerdan que todos los sacrificios que uno hace realmente valen la pena”.