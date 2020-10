Rebeca Escribens defendió a Tula Rodríguez de quienes criticaron su viaje

La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens defendió a Tula Rodríguez de quienes la acusan de ‘no llevar el luto’ tras el fallecimiento de su esposo Javier Carmona, ya que la artista ha venido siendo duramente criticada en las redes sociales.

Escriben sin pelos en la lengua indicó que ‘cada uno lleva su luto como mejor le parezca’ e hizo un llamado de no meterse en la vida privada de Tula Rodríguez, quien acaba de regresar de un pequeño viaje con su hija.

“¿Por qué no se van a lavar su calzón, a limpiar su cocina en vez de estar metiendo las narices donde nadie los llama? Cada quien hace luto como mejor le parezca. Que no te vean llorando no quiere decir que no esté sufriendo desgarradoramente. Por mi madre, me demoré nueve años en llorarla”, comentó Rebeca Escribens.

Asimismo, Rebeca Escribens expresó que Rodríguez no se puede dar al abandono porque tiene una hija a la que debe sacar adelante. “Uno necesita estar fuerte por los hijos y para uno también”, agregó.

Tula Rodríguez responde a sus detractores

Tula Rodríguez respondió a las personas que la han criticado por viajar al norte. “Me dicen que no guardo el luto, pero no es justo para Valentina, ni para mí, quedarme llorando”, dijo la presentadora.

La presentadora de En boca de todos indicó que no es justo que le pidan quedarse encerrada llorando y sufriendo junto a su hija, ya que su difunto esposo no hubiera querido eso. Él esperaba que sean felices.