Yahaira a su hermano mayor por su cumpleaños: "Eres un ejemplo para mí"

La cantante Yahaira Plasencia está full con sus proyectos, pero eso no hace que se olvide de su familia, siempre los tiene presente y para muestra un botón, ya que el último domingo 25 de octubre fue el cumpleaños de su hermano mayor y no dejó se saludarlo.

La salsera compartió una inédita foto junto a su hermano, además de dedicarle un mensaje en su Instagram donde le agradecía todos los consejos.

“Hermano mío, happy birthday. Gracias por todas las enseñanzas y consejos hasta el día de hoy. Eres un ejemplo para mí de perseverancia para seguir adelante. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre”; escribió la intérprete de ‘Cobarde’.

Por otro lado, Plasencia no dudó en compartir una anécdota, donde su hermano era el responsable de pagar todos los almuerzos. El hermano mayor de Yahaira Plasencia no es de usar las redes sociales, es más no tiene cuentas en ninguna plataforma, por ello no lo etiquetó.

“Gracias por esos almuerzos donde pagabas todo solito tan chiquito, te amo hermano”, escribió la artista.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia es la cuarta de cinco hermanos, donde sus hermanos Jorge y Vanessa son los más mediáticos por que la acompañan a todos lados.

Silvana Plasencia se abre camino en la moda

Si bien dos de los hermanos de Yahaira están para arriba y abajo con ella, la menor Silvana se ha dado que hablar en las últimas semanas al contar sobre su lipotransferencia, intervención estética que ha tenido pendientes a los fans de la cantante por la salud de la hermana.

La joven en todo momento ha demostrado tener el apoyo de su hermana Yahaira y cada vez que pueden realizan videos en TikTok.