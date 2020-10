Tula Rodríguez se defiende de las críticas sobre su viaje al norte

¡No se queda callada! La conductora de televisión Tula Rodríguez regresó a las redes sociales más fuerte que nunca, después de la penosa partida de su esposo, Javier Carmona.

Como sabemos, la presentadora de ‘En Boca de Todos’ se dio un descanso junto a su hijita, después de la complicada situación que ha tenido que vivir.

Rodríguez viajó al norte del país en compañía de Valentina, en donde reflexionó y recargó energías para regresar renovada a su programa de televisión.

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre su viaje al norte?

Tula resaltó que el viaje ha sido ‘sanador’ tanto para ella como para su niña.

“Este viaje para Valentina y para mí ha sido muy sanador. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos quedado mirando el mar, dentro de la casa, pero era importante estar juntas porque después de todo llegamos a la conclusión que solo tenemos agradecimiento de los casi 13 años que hemos pasado juntos”, mencionó.

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre las críticas?

La conductora también se dirigió a quienes la critican por el ‘luto’:

“Hay mucha gente que me dice: ‘Tula, el luto’... El luto está en mi corazón, no se va, pero no es justo ni para Valentina, ni para mí, quedarme desgarrada llorando en una cama. Ni tampoco es justo para la familia de mi esposo, que ya bastante dolor tiene. Todos tenemos que tener un nuevo inicio, intentar a vivir sin él y ser felices porque eso es lo que él quisiera”, finalizó la actriz.