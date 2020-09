Javier Carmona falleció tras permanecer dos años en estado vegetativo

¡Descansa en paz! El esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, Javier Carmona falleció la mañana del miércoles 30 de septiembre, después de permanecer durante dos años en estado vegetativo. Así lo confirmó la producción de 'En Boca de Todos.

Javier Carmona habría fallecido en su casa. Como sabemos, el empresario estaba postrado en una cama, después de sufrir un accidente cerebrovascular, que lo llevo a una operación de emergencia.

Tula le dijo a Javier Carmona que el último rostro que vería antes de morir sería el de ella

La exbailarina reveló que siempre le dijo que sería el rostro de ella el que vería antes de morir y, según cuenta, fue así. Y es que Tula narró que estuvo con su esposo antes de ‘desconectarse de este mundo’ hace dos años.

“Mi esposo, cuando pasa lo que pasa, pudo haberse ido directamente al hospital o la clínica porque él no estaba bien. En la ruta, cuando estaba en la ambulancia, me contaba lo que había pasado y yo le dije ‘pero hubieras ido y me hubieras llamado’. Estaba sintiéndose mal y él decía ‘es que sin ustedes yo no podía hacer nada’. Entonces eso es el matrimonio, hasta sus últimos alientos nos fue a buscar”, mencionó Tula Rodríguez en el programa.

Tula Rodríguez ha superado cientos de críticas

La conductora de ‘En Boca de Todos’ también habló sobre todas las críticas que ha venido recibiendo durante estos años por no mostrarse vulnerable:

“Una tiene que hacer lo que siente, porque yo no puedo pretender, nadie sabe mi lucha, mis lágrimas y creo que hay que hacer honor a las personas. Javier está feliz que salga adelante, que salga a trabajar porque yo soy cabeza, tengo que sostener a nuestra hija. Hay una conversación que quedará, cuando estuvimos en toda la ruta y cuando conversamos antes de ingresar a sala: 'si algo pasa estas tú y necesito que tú seas la responsable de nuestra hija”, le mencionó Javier, según narró.

