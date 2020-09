Juliana defiende a su esposo: "Ha llegado demasiado lejos y esta vez no lo voy a permitir"

Una vez más Juliana Oxenford decidió callar a sus detractores a través de su cuenta de Twitter. Todo se generó a raíz de un informa del diario Expreso, el cual publicó que la empresa Milovan Radovic, del esposo de la conductora, había obtenido un contrato con el Estado.

Según el medio de comunicación, la compañía “Kubrick Any Story, Any Media Producción Sociedad Anónima Cerrada”, donde la pareja de la presentadora de noticias es socio, consiguió dos contratos con Promperú durante la pandemia.

Tras conocerse la noticia, un usuario de Twitter la llamó “doble moral” y le escribió: “Su silencio en redes sociales lo dice TODO”.

Juliana Oxenford a usuario desatinado

Juliana Oxenford no dudó en responder y arremetió contra sus críticos, afirmando que hay “corruptos” que buscan callarla a puertas de las elecciones presidencias 2021.

“La mie*** ha llegado demasiado lejos y esta vez no lo voy a permitir. Los corruptos de siempre que quieren callarme de cara a las elecciones, no van a seguir tratando de manchar mi honra. Mi familia trabaja honestamente, lo mismo yo. Sé quiénes son y han llegado demasiado lejos”, señaló Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford cuenta los días para la llegada de Mateo

A pesar, de la ola de críticas que ha recibido, la periodista no se amilana y mantiene el buen humor, sobre todo porque está a nada de dar a luz a su segundo bebé, Mateo.

Hace unas semanas, Juliana compartió con sus seguidores algunas imágenes de cómo está decorando la habitación del futuro bebé. Asimismo, indicó que encontró una nueva pasión el cual es la decoración.

"A raíz de que me convertí́ en mamá, descubrí́ cuanto me gustaba decorar. Durante tres meses me encargué de preparar el cuarto de María colocando como protagonista a un árbol de madera que coloque en la pared principal", se puede leer al inicio del texto.

"Siete años después, tocó construir el espacio donde recibiría a Mateo y - luego de sacar algunas referencias, buscar por aquí y allá lo que se me iba ocurriendo - finalmente lo terminé. Habitación lista, sin ayuda de decoradora, sin canjes y mamá feliz con los resultados", indicó en su red social.