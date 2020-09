Juliana Oxenford impacta con la hermosa habitación de su bebé Mateo

Juliana Oxenford se encuentra en la recta final de su embarazo y emocionada decidió compartir con su público en Instagram la hermosa decoración que hizo en el cuarto de su bebé.

Juliana Oxenford en Instagram enternece con el cuarto de su bebé

A solo unas semanas de tener entre sus brazos a su pequeño, la periodista sorprendió al revelar que se dedicó durante la cuarentena a realizar todos los detalles de la habitación de Mateo.

Por ello, orgullosa destacó la nueva pasión que ha descubierto, publicando inéditas imágenes del lugar donde ahora descansará su segundo hijo.

"A raíz de que me convertí en mamá, descubrí cuanto me gustaba decorar. Durante tres meses me encargué de preparar el cuarto de María colocando como protagonista a un árbol de madera que coloque en la pared principal", inició.

Foto: Instagram Juliana Oxenford

"Siete años después, tocó construir el espacio donde recibiría a Mateo y - luego de sacar algunas referencias, buscar por aquí y allá lo que se me iba ocurriendo - finalmente lo terminé. Habitación lista, sin ayuda de decoradora, sin canjes y mamá feliz con los resultados", indicó en su red social.

Foto: Juliana Oxenford

Juliana Oxenford compartió así la celebración de su Baby Shower

La periodista no dudó en publicar una tierna fotografía junto a su primogénita, donde se veía su hogar decorado como bienvenida a la pronta llegada de Mateo y los regalos que recibió.

Ante ello, la comunicadora quiso expresar sus sentimientos en su red social: "Suerte la mía en recibir tanto amor para mi y mi familia en momentos tan difíciles para todos. Gracias a la vida por los seres humanos maravillosos que ha ido poniendo en mi camino y que hoy se juntaron para celebrar- de esta única manera que se puede que es a través de una computadora".

¿Quién es el esposo de Juliana Oxenford?

El hombre que conquistó el corazón de Juliana Oxenford es Milovan Radovic, un joven socio fundador de la productora KUBICK Perú.

Milovan es el esposo de la periodista y padre de sus menores, quien se ha convertido en su principal seguidor. Además, en una oportunidad la sorprendió con una linda sorpresa por su cumppleaños apareciendo en su noticiero para dedicarle unas emotivas palabras junto a su pequeña.

¿Cuántos años tiene Juliana Oxenford?

La comunicadora pronto será madre por segunda vez a sus 41 años tras nacer el 28 de diciembre de 1978.