María Pía habló tras acalorada discusión entre Jazmín y Michelle Soifer

María Pía Copello decidió dar su opinión luego de haberse generado un incómodo momento durante el programa en vivo de 'Esto es guerra' entre Jazmín Pinedo y algunos participantes del reality.

De acuerdo a la presentadora, lo que estaría pasando es que los participantes aún no miran a la modelo como conductora, lo que habría generado confusión a la hora de reclamar o dar sus opiniones como lo hizo en esta oportunidad Michelle Soifer.

“Lo que yo siento, más que las diferencias que puedan tener Michelle con Jazmín es que como Jazmín ha sido guerrera, creo que ellos todavía no la ven como conductora (...) No sé si hay una falta de respeto pero de un igual a igual. Es que es un proceso", indicó la influencer a "Amor y fuego".

Además, agregó: “Ellos tienen que aprender que ella es la conductora o sino se generan ese tipo de situaciones y que Peter lo marcaba siempre”.

Ver a partir del minuto 1:28:000 la entrevista con María Pía Copello.

¿Qué pasó entre Jazmín Pinedo y Michelle Soifer?

Todo inició cuando los integrantes Said Palao y Hugo García se enfrentaron, al perder el hermano de Austin Palao, Alejandra Baigorria motivó a su pareja luego escuchar comentarios negativos contra él durante la competencia.

Ante ello, la presentadora se pronunció indicando que no interrumpa la empresaria cuando hablaba tras aclarar el tema con los concursantes, luego de haber indicado que no se "victimice" Said.

Esto habría ocasionado la molestia de la cantante, quién manifestó: "A mi me parece pésimo de verdad Jazmín Pinedo, con todo el respeto de que te mereces, tu mantén tu posición de conductora y si Alejandra porque es su novio quiere apoyarlo, pero que tu digas "Hugo eres el mejor" es absurdo, estuvo demás".