María Pía deja sin palabras a Magaly al revelar secreto de su esposo en vivo

María Pía Copello ha estado recorriendo distintos programas para promocionar su canción ‘Like’. La exconductora de Esto es guerra se presentó en el set del programa de Magaly Medina, donde bromeó y sorprendió con una revelación que implica a su esposo.

La periodista presentó en su espacio televisivo a la ‘reina del Instagram’ y reveló que si bien tenían a una misma maquilladora fue Rodrigo González quien las presentó, naciendo así una fuerte y sincera amistad.

María Pía dio una sorpresiva revelación

Pero Magaly Medina contó una anécdota que María Pía Copello no pudo negar. “Ella (María Pía) me cuenta que su esposo era fan, fan, del programa”, a lo que la influencer corrigió “Tu fan, tu fan, fan del programa no sé”, expresó Copello entre risas.

Es más, María Pía recalcó que su esposo estaba grabando a lo que la producción bromeó diciendo que estaba captando a Medina. “Hoy día, él ha hecho su sueño realidad ha venido al set. A veces, me siento rara cuando lo miro y me digo él ha sido mi fan, y ahora es mi amigo, porque sí es mi amigo”, comentó emocionada la periodista.

María Pía defendió a Jazmín Pinedo tras discusión con Michelle Soifer

María Pía Copello se presentó en el programa "Amor y fuego" de sus amigos Rodrigo González y Gigi Mitre, donde los conductores le mencionaron ese incidente.

Para la expresentadora de Esto es guerra, los guerreros aún no ven como conductora a la popular 'Chinita', ya que hace un tiempo ella también fue una participante.

“Lo que yo siento, más que las diferencias que puedan tener Michelle con Jazmín es que como Jazmín ha sido guerrera, creo que ellos todavía no la ven como conductora (...) No sé si hay una falta de respeto, pero de un igual a igual. Es que es un proceso", indicó la influencer a "Amor y fuego".

Además, agregó: “Ellos tienen que aprender que ella es la conductora o si no se generan ese tipo de situaciones y que Peter lo marcaba siempre”.