Daniela Darcourt revela que no fue invitada en el concierto de Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt rompió su silencio en medio del misterio de los artistas invitados que serán parte del concierto virtual que se encuentra promocionando Yahaira Plasencia.

Ante ello, la intérprete confesó no se han comunicado con ella para que participe en el evento de la vocalista de 'Cobarde', quién dará su primer show en medio de la pandemia.

¿Qué dijo Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia?

La salsera durante una entrevista con 'En exclusiva' aclaró algunas dudas sobre la broma que hizo tras ser comparada con Yahaira y si estaría en su concierto.

“No he tenido el placer que me invitaran, pero me imagino que debe de tener muchas sorpresas con los feats que tiene, igual es su primer concierto después de toda la pandemia y tiene todo el derecho del mundo que lo haga con quien se le dé la gana”, descartó Darcourt su presencia.

Y al hablar sobre la intención del público en verlas juntas, acotó: “No sé que tan bueno, hay mucha gente que sí quiere vernos juntas pero en su momento se dar, en su momento volveremos a hacer algo juntas. Yo no tengo ningún problema yo he dicho, mientras sea música, todo bien..”.

A su vez, Daniela decidió aclarar el comentario que hizo sobre su figura natural durante un duelo de rap que improvisaba con una imitadora de Plasencia.

“Yo estoy enfocada en mi trabajo, en las cosas que se vienen. Tampoco me voy a poner en poses de: que no, que sí, porque tampoco es así, todo es broma, nada personal”.