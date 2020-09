Peluchín se enfrenta a su reportera en vivo por defender a Magaly

Jessica rojas, reportera de “Amor y fuego” lanzó varios comentarios durante su nota sobre el bajo rating que ha obtenido Magaly Medina en las últimas semanas a comparación de sus compañeras de canal, pero ante sus palabras tanto Rodrigo González como Gigi Mitre salieron en defensa de la popular ‘Urraca’

En el informe que realizó la comunicadora resaltó el rating de Andrea Llosa que está por encima del de Juliana Oxenford y Magaly Medina. Hasta, indicó que la conductora de espectáculos solo consiguió 7 puntos.

Rodrigo González defiende la libertad de expresión

Si bien Rodrigo González no dudó en defender a Magaly Medina, quien también es su amiga, manifestó que en su programa hay libertad de expresión y que no necesariamente todos están de acuerdo con la opinión de los demás.

“Así como en todos los shows hay libertad para que todo el equipo y el personal opine, aquí también lo hay. Pero no tenemos que estar siempre de acuerdo”, dijo Rodrigo González tras ver la nota.

Gigi Mitre: no se puede hacer comparaciones

Además, Gigi Mitres resaltó que las tres figuras de ATV son exitosas y que si el rating de Magaly anda bajo, casi siempre está por encima de los 10 puntos.

“No pueden comparar pues, Jessica, el resultado de Andrea a una hora, con un encendido, con un tipo de competencia, con otra serie, con otro tipo de entretenimiento, de shows al lado, con el que hace Juliana. Cada una tiene un horario y una competencia distinta, un encendido distinto”, expresó Rodrigo González.

Peluchín advierte: ¡cuidad con las comparaciones!

Por otro lado, el popular ‘Peluchín’ también advirtió que por andar hablando de la sintonía de otros programas, les podrían hacer los mismo.

“No vas a poner el de un día porque a nosotros también nos podrían poner eso, mi amor. Ella también tiene un promedio parejo, es consolidada en lo suyo y eso mejor no lo toquemos porque tiene un público y una trayectoria”, indicó.

“Yo insisto que es un tema de egos, porque la verdad la diferencia entre uno y el otro es +/- un punto (de ráting)”, agregó Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González señaló que su reportera tenía un problema personal con la “urraca”: “Jessica tiene una bronca con la Magaly, no se quieren. No te pases, Jessica, así no es (...) ¿Y me van a meter a mí en problemas? No, mi amor".