Christian Domínguez quiere un hijo con Pamela Franco y ya tiene el nombre

Christian Domínguez expresó su deseo de volver a convertirse en padre. El cantante fue invitado al set de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, donde habló de su relación con Pamela Franco y su deseo de hacer familia con ella.

"A mí me encantaría, pero esperemos, los tiempos de Dios son perfectos...Hemos tenido decepciones, también, cuando hemos tenido un retraso y decíamos 'ya, ya', estaba a punto, y luego era que no", contó.

"Los hijos siempre son una bendición, pero, a veces, llegan en momentos que uno no se lo espera, pero cuando tú los deseas tanto, te preparas tanto, es ¡uff!", acotó.

El también actor se animó a dar los nombres que tiene pensado para su próximo hijo.

"Si es varoncito, se llamará Christian Diago, un nombre creado por su madre, y si es mujer, quisiera que se llame María Cataleya, mi mamá se llama María", señaló.

Christian Domíguez señaló que confía en que Pamela Franco será una gran mamá. Respecto al matrimonió, dijo: "Yo, por mí, me caso mañana, el tema es que primero tiene que salir el divorcio, de tres años esperándolo, por la pandemia se retrasó, apenas salga yo lanzo el comunicado a todos".

Christian Domínguez revela por qué sus relaciones no duran

Christian Domínguez sorprendió al revelar por qué sus relaciones no duran mucho. El cantante brindó estas declaraciones en el programa de Magaly Medina, donde habló de su romances con Isabel Acevedo, Karla Tarazona y Vania Bludau.

Christian Domínguez señaló que suele ser muy idealista, pero una vez que avanza la relación se va dando cuenta de los errores de sus parejas.

"Yo siempre he idealizado a una relación, a una mujer. Quiero que todas mis aspiraciones lo pueda tener y pasa el tiempo y voy cayendo en decepciones, voy cayendo en opiniones o maneras de pensar que no comparto y me digo "recién me doy cuenta ahorita, no lo debí dejar pasar", señaló.

"Pamela llena cada espacio y yo rezo todos los días para que sea así siempre porque para mi la parte personal es muy importante porque yo no puedo trabajar cuando estoy mal, ni subir a un escenario", acotó.