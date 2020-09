Cholo Cirilo confiesa que venció la COVID-19 y una parálisis facial...

El actor Ubaldo Huamán, más conocido como el Cholo Cirilo, contó que venció el coronavirus, una dura lucha que le causó una parálisis facial debido al estrés. El artista indicó que la pandemia lo ha afectado económicamente, hecho que lo sumió en la preocupación.

“Estuve parado varios meses por motivos de salud, gracias a Dios estoy bien alimentado y pude resistir y salir adelante por los míos”, indicó a El Popular.

El Cholo Cirilo explicó que le preocupó mucho la cancelación de sus eventos y la falta de trabajo, sin embargo, todo cambió tras una propuesta.

“Se me cayó una gira a Europa, cerraron el programa que tenía en un canal de cable, como estaba mal no podía hacer shows virtuales, me sentí impotente en ese momento”, contó el Cholo Cirilo, quien le propuso que abriean una tienda en La Malvinas.

El Cholo Cirilo se reinventa en la pandemia

“No es lo mío, pero como tenía mis últimos ahorritos dije ahora o nunca y así fue que inauguré mi tienda Importacines Wayki en la galería El Progreso”, exlplicó.

Es así como decidió reinventarse vendiendo cámaras web, audífonos y otros accesorios.