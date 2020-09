Hijo de Cachuca molesto por homenaje al cantante mientras está internado

Jeison Condori, hijo de Cachuca, se mostró fastidiado ante el homenaje que quieren hacer en nombre de su padre, cuando aún está hospitalizado.

Como se recuerda, el líder de Los Mojarras viene mostrando una leve mejoría tras estar internado un mes en UCI en el hospital Hipólito Unanue.

"Sus pulmones han mejorado en un 20%. Tenemos fe que salga adelante", indicó Jeison Condori, quien explicó que su padre tuvo que ser sometido a una traqueotomía para que le puedan poner oxígeno directo al pecho, pues tenerlo entubado tanto tiempo le causaría heridas en la garganta.

Por otro lado, contó que nadie le preguntó sobre hacer un homenaje a su padre, solo recibió la invitación.

"Me llegó la invitación para el homenaje, yo Jeison Condori soy su único hijo (Cachuca), nadie me consultó nada. No es hora de homenajes, mi padre lucha por su vida, nadie puede lucrar con mi papá", señaló al diario El Popular.

Jeison Condori señaló que quien está haciendo esta actividad benéfica es la pareja de su padre. Y que incluso, se ha enterado que quieren patentar el nombre de Los Mojarras ante Indecopi.

"Averigüé que mi padre percibía dinero del Apdayc, Soniem y una empresa que le paga a mi papá. Su tarjeta la tiene su pareja, cuando mi padre se recupere no cantará más. Ese dinero le servirá para su recuperación y tratamiento, yo solo velo por los intereses de mi padre", aclaró.

Hija de Cachuca: "Mi papá es fuerte, el médico nos pide que tengamos mucha fe"

Betzabet Condori, hija de Hernán Condori, el popular ‘Cachuca’, se pronunció sobre la salud del cantante. La mujer indicó que su padre sigue en estado crítico tras su recaída por el COVID-19, sin embargo, presenta día a día una leve mejoría.

“Mi papá sigue delicado de salud, pero estable, conectado a un respirador, ha presentado una mejoría del 5%, sin embargo, no ha empeorado que es muy alentador para nosotros. El médico nos pide que tengamos mucha paciencia y fe. Lo extrañamos mucho en casa, ya queremos abrazarlo. Mi papá es una persona fuerte, un guerrero y que pronto va a combatir este virus”, refirió Betzabet.