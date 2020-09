Hijo de Arturo Peniche habló de la separación de sus padres luego de 38 años juntos

Arturo Peniche, el galán de telenovelas impactó al anunciar el fin de su matrimonio a través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda, luego de haber tenido una relación con Gaby Ortiz durante casi 40 años.

Ante ello, Brando Peniche impactó al hacer una reveladora confesión sobre la separación de sus padres tras hablar sobre el tema en Venga la alergría.

¿Qué dijo Brandon Peniche sobre sus padres?

El conductor confesó que no sabía de los problemas de sus progenitores y se enteró del termino de la relación de sus padres por su compañera Flor Rubio al preguntarle sobre lo sucedido.

“Mi hermana y yo tenemos que ser las personas más neutrales. Yo hablo con mi papá, él está bien y hablo con mi mamá, está bien, pero meternos más no podemos”, indicó.

“Me enteré ayer, Flor me dijo. Estoy muy bien porque los conozco y sé el matrimonio que tienen. En la entrevista dice algo muy importante, que hay amor. Él dice que la ama y mi mamá dice que lo ama”, sostuvo.

A su vez, el intérprete expresó que su madre no estaba enterada de la entrevista: “Mi mamá no sabía de la entrevista. La realidad no he hablado con ella y cuando tocamos temas de familia me gusta hablarlo de frente, pero no he hablado con ella. Lo que yo sé es que está bien y mi papá está bien”.

¿Por qué Arturo Peniche se divorcia de su esposa?

"Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ch*ngón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria", dijo el actor de 58 años.

¡En exclusiva, nuestro querido @BrandonPeniche habla de la separación de sus papás luego de 38 años de matrimonio! 🙌📺 #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/gQtTVTHBAK — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 22, 2020

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funcionó como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí", menciona.

La historia de amor de Arturo Peniche y Gaby Ortiz

La historia de amor entre Gaby y Aturo inició en 2982 cuando un amigo los presentó, desde ese momento se volvieron inseparables y fruto de su amor tuvieron dos hijos: Brandon y Khiabet.

Sin embargo no todo era felicidad para el matrimonio, ya que muchas personas criticaban el aspecto físico de la esposa de Arturo. Y es que al trabajar en tantas telenovelas, Peniche tenía (y sigue teniendo) miles de fans, quienes creían que podían decir de todo sobre la pareja del actor.

A pesar de todo, Peniche nunca hizo caso a las críticas y siempre dejó en claro que ama mucho a su esposa.