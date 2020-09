Darlene Rosas tras su paso por Televisa: "Cree mucho en ti y sé constante"

Darlene Rosas, conocida por su paso en la televisión en realitys y el modelaje, decidió dejar a su familia para radicar en México en busca de sus sueños tras postular en El Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Ante ello, la joven de 29 años poco a poco se está ganando un nombre en el extranjero y reveló a Wapa.pe su experiencia en 'La Piloto 2' y 'Desenfrenadas' que se encuentra en Netflix. Además, sus planes de matrimonio.

¿Qué ha sido lo más difícil de buscar tu sueño en México?

"Todo. Desde que llegué y no conocer a nadie, cuido mucho mis decisiones. Acá las puertas se abren, pero también se cierran. Me he negado desde pequeñas cosas (en la actuación) como de la chica sexy, ya que en Perú lo hecho y sé a qué dirección va", indicó.

A su vez, destacó que extrañaba mucho a sus padres. "La soledad, pese a vivir con mi novio y pasar cada fecha especial con su familia, quiénes me tratan muy bien, recuerdo también a mi familia".

¿Qué es lo que más extrañas de Perú en medio de la pandemia?

“Fue un poco loco, porque yo estuve una semana antes (en Lima) y cuando dijeron que cerraban fronteras compré mi pasaje el mismo domingo y me fui. Aunque vi a mis padres, siento mucha preocupación y angustia por ellos, al querer que estén bien pese a que tengo mucha comunicación con ellos, igual con mis amigos”.

“La comida es lo que más extraño. Cuando voy a Perú me da indigestión, pero pasan los años y me he vuelto muy fan de la comida", manifestó.

¿Cuál es el plato más rico que has preparado en cuarentena?

"Hice estofado o ceviche, no soy gran cocinera pero por Youtube me ayudo o llamando a mi papás", contó Darlene.

¿Cómo fue participar en la serie ‘La Piloto 2’ de Televisa?

“Fue hace dos años (las grabaciones) y ahora está saliendo por Netflix. Soy muy allegada a la actriz Diana Quijano y me apoyó mucho cuando hice el casting. Fui a su casa y creamos todo en su casa, ese mismo día me dijeron ya y a la semana terminé grabando", comentó entusiasmada al recordar aquel momento.

"Fue una experiencia muy rica donde aprendí muchísimo no solo es la actuación, sino en las barreras que nos ponemos porque era una serie de acción, pelea y me dije, ¿lo podré hacer?, no me sentía tan preparada pero al final lo hice, y me gustó mucho el resultado. Sobre todo cuando salió en Netflix y comenzaron a escribirme que me veían", agregó.

¿Qué tienes en común con ‘Mariel‘, tu personaje en ‘Desenfrenadas’ de Netflix?

"Fue muy divertido. Me encantó porque me dijeron utiliza tu acento de Perú, pero luego me pidieron el colombiano y terminó siendo una combinación que le gustó al director", acotó sonriente.

¿Actriz, modelo o influencer?

"Actriz. Me di cuenta que la actuación es mi pasión porque dejé mi familia, país, costumbres, por seguir mi sueño".

¿Te casarás pronto?¿Dónde?

"Sí. Yo justo fui a Perú para decirle a mis padres la fecha de mi boda que iba ser en octubre. Aunque la nueva fecha es inicio del otro año, como van las cosas ya no creo que se dé"

"Ha sido una controversia porque mi novio quería que nos casemos en Perú y yo en México, así ver quiénes de verdad les interesábamos. Al final decidimos que sea en Tulúm"

¿Cuál ha sido la clave de tu relación?

"La comunicación y confianza. Nada es perfecto, hemos tenido crisis por la convivencia y nuestros trabajos diferentes, pero hemos trabajado mucho en el respeto. Él confía en mí".

¿Te gustaría tener hijos? ¿Cuántos?

"Sí, me gustaría acá a dos años mínimo. Sé que los hijos cambian mucho la relación y ahora estoy disfrutando mucho de esta etapa, porque mi novio ya tiene dos, el niño 9 y la niña 6. Ellos ya nos meten presión para casarnos", expresó entre risas ante la linda relación que ha formado con los menores de su pareja.

¿Participarías en un reality?

"No, definitivamente no. Siento que fue una experiencia hermosa en mi vida pero ya pasó, no me gustaría exponer mi vida".

Un recuerdo lindo de tu infancia

"Yo viví en San Juan de Lurigancho en la casa de mi abuela. Al no ser muy seguro (distrito), nunca salía, entonces me la pasaba jugando con mis primos en el garaje que literal era tierra y era increíble como nuestra imaginación volaba. Hasta teníamos un tanque donde nos metíamos como si fuera nuestra piscina hasta que lo rompieron para hacer pista".

¿Qué mensaje le dejarías a las personas que están en busca de sus sueños?

"Que luchen por sus sueños y confíen mucho en Dios, si creen. A veces uno se subestima por la edad o no tener estudios, pero no hay límites. Cree mucho en ti, trabaja, sé constante y prepárate para lo que desees porque no existe la suerte", sostuvo.

¿Cómo es tu relación con los fans?

"Les digo seguidores y nuestra relación ahora es más fuerte. Trato de exponer mucho la realidad, siento que falta mucho eso. Si me siento triste o con ansiedad, lo digo sin vergüenza y suelo responder sus mensajes", comentó.

Un saludo muy especial y cariñoso a los seguidores de la revista Wapa. Desearles los mejor y sigan fuertes en esta etapa que estamos pasando, sobre todo que se mantengan unidos con la familia y amigos, desearles lo mejor.