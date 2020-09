Daniela Aedo: "Me gustaría conocer Perú y hacer un dúo con Susana Baca" | VIDEO

Daniela Aedo, luego de haber estado ausente durante 10 años de los melodramas, retomó su carrera con fuerza en el rubro de la música y continúa deslumbrando a sus 25 años.

Pese a la crisis sanitaria, la actriz continúa fiel a su pasión y reveló a Wapa.pe detalles de cómo fue su experiencia en Televisa, su deseo de conocer Perú y su proyecto como cantante.

Daniela Aedo en 'Carita de ángel'

La joven contenta por el personaje que le cambió la vida en la actuación, reveló: “Fue super divertido grabar ‘Carita de ángel’, tengo muy buenas experiencias, conociendo a grandes actores como Joaquín Cordero, Libertad La Marque y Silvia Pinal, personas que fueron amables conmigo contándome sus experiencias”.

A su vez, destacó, “el aspecto más padre fue que un montón de personas que sabían mucho, me contaban todo lo que sabía, no solo en la actuación, también en formarme como persona”.

¿Cómo fue tu experiencia en ‘Vivan los niños’?

“En ‘Vivan los niños’ fue una experiencia completamente diferente, ya no era una convivencia con actores adultos sino entre niños. Nunca me perdí la etapa de jugar con los amigos de la escuela. Trabajábamos y en los descansos nos daban clases particulares algunas maestras, a veces uno tenía hasta dos docentes para estudiar y los padres se organizaban”, enfatizó Daniela sobre una de las experiencias más recordadas y queridas por el público.

¿Por qué Daniela Aedo se alejó de los melodramas durante un tiempo?

“En primaria practicamos (junto a sus padres) y decidí en hacer solo apariciones especiales como en ‘Atrévete a soñar’, ‘Velo de novia’, ‘Contra viento y marea’ y en varios casos de ‘Mujer casos de la vida real’”, explicó Aedo cómo ocurrió su distanciamiento con la pantalla chica.

“Mi última novela fue ‘Mi pecado’, en secundaria, entonces al ser complicado mantenerme entre la escuela y telenovela, ahí como que empezó mi retiro”, sostuvo.

¿Aún tienes contacto con los actores de ‘Vivan los niños’?

"Sí, con todos nos llevamos bien. Tenemos un grupo donde nos unimos para grabar como un tipo top show de está haciendo ‘Las panteras salvajes’. Tuvimos cenas de navidad y estamos atentos para los cumpleaños, claro ahora es complicado vernos por la situación que estamos viviendo", indicó.

Su actual carrera musical

“La fama recién estoy empezando a sentir. Que me reconozcan hasta ahorita es interesante. Empecé mi carrera de cero y tuve la oportunidad de estudiar en Berklee College of Music e ingresar como guitarrista”, comentó la intérprete.

“La vida me puso la tarea de cantar, componer y armar mi banda. Ha sido un camino satisfactorio, aunque es pesado, me ha ayudado a construir mi propia historia. Es hermoso, cantar cada día mejor y esforzarme por darle lo mejor a los fans", manifestó.

Daniela sobre su relación con los usuarios en redes sociales, contó: “Me gusta que me escriban, que me digan qué les gusta, tuve un concierto en línea y la reacción de la gente es muy buena”.

¿Te gustaría conocer Perú?

“Sí, quiero conocer. Siempre me presumen la comida, los paisajes y las montañas. La verdad que sí quiero ir”, detalló emocionada por algún día venir a Perú.

¿Harías un dúo con un artista peruano?

"Sí. Susana Baca me gusta mucho, es muy poderosa. La conocí tocando en vivo en Berklee (Universidad donde estudió) y me quedé impresionada", confesó con admiración, al recordar el instante que Susan Baca recibió un premio en Berklee College of Music.

¿Cómo ha sido exponer tu música a través de un concierto online por la pandemia?

“No es fácil vender boletos online. La mayoría de los artistas les está costando mucho porque nos dicen que no es lo mismo ver un concierto en vivo, pero recibir el apoyo de mucha gente desde España, Rumania, Rusia e Indonesia, aparte de Latinoamérica, es bien loco”, concluyó agradecida por el cariño del público peruana que suele estar pendiente de su carrera.

"Gente hermosa de Perú, gracias por recibirme en su casa, por seguirme y buscarme después de tantos años. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo", finalizó Daniela Aedo.