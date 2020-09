Rebeca Escribens: “No soy una sobreviviente, soy una guerrera”

Rebeca Escribens es una de las presentadoras más queridas de la televisión peruana por su estilo y carisma frente a la pantalla chica en América Televisión.

En medio de la crisis sanitaria que vive el país, la conductora resaltó su valentía y fuerza que tiene tras haber atravesado diferentes obstáculos desde joven cuando se convirtió en madre.

Rebeca Escribens en Instagram compartió emotivo mensaje

La intérprete utilizó su cuenta de Instagram para compartir su fortaleza como ejemplo de que nada en la vida es perfecta, sin embargo, uno aprende a levantarse.

Por ello, la presentadora expuso sus sentimientos con un emotivo mensaje de aliento a su público en medio de la pandemia que se vive por el coronavirus.

"Aprendí a ser valiente y fuerte cuando entendí que tenía que levantarme sola. Así que no soy una sobreviviente, soy una guerrera que no se rindió, ni se rendirá jamás", sostuvo.

Rebeca Escribens dedicó romántico mensaje a esposo

Hace unas semanas, la conductora de espectáculos confesó en vivo que cumplía un año más junto a su esposo y padre de su hijo. Ante ello, la actriz manifestó que lo sorprendería con una comida, ya que se siente agradecida por el hombre que eligió como su compañero de vida.

Por ello, en su aniversario publicó en su plataforma digital una tierna historia, donde se podía ver una fotografía de la pareja con corazones, acompañada de una romántica canción: "Love, 15 años juntos".

¿Cómo conoció Rebeca Escribens a su esposo?

Escribens narró hace unos años a la revista Caretas, que conoció a su esposo, cuando él no sabía que era una figura pública pese haber conducido 'Camino a la fama'. Entonces, le gustó que no la invitara a salir antes de tiempo, no la invitó a bailar ni le pidió teléfono, entonces se dio cuenta de lo respetuoso que era, llegando a enamorarla al tratarla como una desconocida.