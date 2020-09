Christian Domínguez tras posible embarazo de Pamela: “Sería tan deseado”

Christian Domínguez rompió su silencio luego de los rumores de un posible embarazo de su pareja Pamela Franco. Ante ello, el cantante decidió despejar las dudas de sus seguidores.

¿Christian Domínguez y Pamela Franco serán padres?

El protagonista de teleseries peruanas confesó que aún no podía dar una respuesta acertada sobre una gestación, al no realizarse todavía un examen la vocalista de 'Alma Bella', sin confirmar la noticia.

“Yo no he querido hacer la prueba porque en alguna oportunidad hemos tenido la emoción y al final no era (un bebé)”, dijo el cumbiambero en el programa de América Televisión.

Tula Rodríguez al escuchar el comentario del intérprete le preguntó: “Tu ya morirías porque sea positivo esa prueba, ¿no? Ya quieres volver a ser papá por tercera vez”.

Domínguez ante el comentario sonrió y confesó su deseo de ser padre y tener un bebé con su actual novia.

“Mira, ambos nos derretiríamos porque lo hemos deseado tanto. Sería tan deseado, tan amado, tan cuidado por ambas familias. Yo sé que voy a babear y que voy a aprovechar todo lo que no he aprovechado a mis hijos anteriores (...) Quiero ser mejor papá en todo sentido”, indicó el integrante de la Gran Orquesta Internacional.

A su vez, el protagonista de 'Mi amor el guachimán' se comprometió con el magazine en ser los primeros en darle la noticia si da positivo a la prueba de embarazo Pamela Franco.