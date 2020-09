Yahaira Plasencia se pronunció: "Agárrense, que regresé con todo”

Yahaira Plasencia luego de haber eliminado las fotografías de su pasado en su cuenta de Instagram, reapareció con un contundente mensaje.

Ante ello, el productor Sergio George rompió su silencio en las redes para dejarle unas palabras en medio de los rumores que la vinculan sobre un posible alejamiento con Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia en Instagram dejó contundente mensaje

La cantante hace unos días inició la promoción de su regreso en la música tras haber estado en cuarentena en Rusia, sin la posibilidad de grabar su nuevo tema.

La joven emocionada dejó un subliminal comentario en su red social: “Y esto es solo el comienzo. Agárrense, que regresé con todo”.

Ante ello, el pianista sorprendió al expresar: “Como siempre digo: cuando hay cambios no hay regreso a lo que era antes. El que no lo acepte entonces no lo aceptes y punto. Te quedarás atrás. U La La!”.

Entre los comentarios, lo que también llamó la atención fue la de 'Eliot el mago de OZ', quien se sumó con una parte de la frase del productor, el cuál podría ser el artista invitado en el siguiente estreno de la salsera.

¿Quién es Yahaira Plasencia?

Yahaira Maciel Plasencia Quintanilla nació el 23 de abril de 1994 en el distrito de Rímac y se convirtió es una de las mayores exponentes femeninas de salsa peruana.

La joven llegó a ser reconocida en el mundo del entretenimiento tras incursionar como cantante en la agrupación 'Son Tentación' y ser pareja de uno de los futbolistas más destacados de la Selección Peruana, Jefferson Farfán.