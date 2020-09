Jazmín Pinedo y la hija mayor de Gino Assereto se lucieron juntas en Tik Tok

Jazmín Pinedo asombró a sus seguidores y generó alegría en su cuenta de Instagram, al reaparecer con la hija mayor de su expareja Gino Assereto.

La presentadora no dudó en compartir una divertida grabación con la primogénita del chico reality, pese a no continuar en una relación amorosa con él.

Por ello, la modelo cautivó a sus fanáticos al volver aparecer junto a la pequeña Arianna para grabar un diálogo de la película "Lilo y Stich" en Tik Tok.

Aunque en el vídeo de las vio en una misma escena, la adolescente se encuentra al norte del país, al vivir con su mamá.

Sin embargo, la conductora de 'Esto es guerra' le dedicó unas emotivas palabras:

“Lo que nos demoramos grabando este TikTok a lo lejos. Promesa cumplida! Te extrañamos princesa!”, sostuvo la joven en su publicación.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Gino Assereto tras ser relacionados?

La conductora de 'Esto es guerra' rompió su silencio para revelar que solo mantiene una relación cordial con el padre de su niña.

“Yo creo que la gente se sigue sorprendiendo de vernos a mí y a Gino (Assereto) juntos cuando no tendría que haber ninguna sorpresa. Somos dos papás que tenemos una excelente relación y que se van a seguir juntando por el bien de mi hija”, sostuvo la joven.

Además, la modelo recalcó que no quiere ser vinculada sentimentalmente con el chico reality: “No estoy saliendo con nadie, no estoy con nadie, no quiero estar con nadie”, dijo.