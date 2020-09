Angie Jibaja revela que no dejan que sus hijos se comuniquen con ella

Angie Jibaja rompió su silencio tras ser consultada sobre su actual relación con sus hijos, a quienes no ve desde inicio de cuarentena tras tener la patria potestad Jean Paul Santa María sobre los menores.

Ante ello, la modelo contó que no le permiten comunicarse con sus herederos, ya que Romina Gachoy también estaría participando de esa postura pero espera que estén.

Durante una entrevista de Rodrigo González con la actriz, le preguntaron si creía que la esposa del padre de sus pequeños estaba desempeñando un buen rol de madre con ellos.

La intérprete manifestó que no sabía sobre el aporte de la uruguaya, pero espera que sea cierto.“Espero que sí, cómo lo puedo saber”.

Sin embargo, el conductora de 'Amor y fuego' ante su insistencia, Angie Jibaja llegó a revelar que sentía que no era una buena persona, al no intervenir en una comunicación de ella con sus hijos.

“Yo espero que sí, pero si en las pequeñas cosas tú puedes ver una cosita así como que no deja que se comuniquen conmigo, no deja que me contesten el teléfono, ¿qué le cuesta una llamada?", indicó .

"¿Pero cómo sabes que es ella?”, sostuvo Gigi Mitre, cuestionando la respuesta, al dejar entrever que Jean Paul Santa María quizá no desearía que hablen con ella.

"¡Por favor! Una mujer no puede estar manipulada tanto tiempo, o sea, tiene que reaccionar y decir ‘sea lo que sea, es su madre y déjala hablar por teléfono con ella’”, agregó Jibaja.

A su vez, la actriz acotó: “Yo no estaría de acuerdo como madre de que nadie separe a sus hijos de su madre, por más mal que esté”.

Romina Gachoy en Instagram compartió el cumpleaños de la hija de Jean Paul Santa María

Romina Gachoy emocionada por haber celebrado los nueve añitos de Gia, publicó un tierno vídeo en su red social donde resumía su amor y todos los detalles que recibió la menor.

“Ayer solo me dediqué a disfrutarte y celebrarte... Hoy a dejar huella de ello y de lo especial que sos para mi...Te amo con todo mi corazón princesa”, indicó la esposa de Jean Paul Santa María.