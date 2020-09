Karla Tarazona se casará con empresario tras pedir su mano frente a sus hijos | VIDEO

Karla Tarazona contenta por la etapa que está viviendo junto a su pareja Raúl Fernández, anunció los planes de su boda y el emotivo momento de cómo le pidió la mano su futuro esposo.

Además, el empresario confesó su deseo de vivir con sus menores y los de la locutora de radio en una casa grande tras ser una familia numerosa.

¿Cómo le pidió la mano Rafael Fernández a Karla Tarazona?

La presentadora durante una entrevista en el programa de Magaly Medina compartió el inédito momento que su novio la sorprendió delante de sus menores.

Tarazona emocionada mostró su lujoso anillo de compromiso luego de haber contado que el empresario adora a sus pequeños, quienes incentivaron el compromiso de su mamá.

¿Cuándo se casará Karla Tarazona?

Karla Tarazona afirmó que la fecha de su boda será un día que es muy especial para ambos, pero recalcó que no será durante este año pues espera que pase toda la pandemia del coronavirus.

"Tenemos que esperar que pase todo esto para que sea bonito", indicó Raúl Fernández sobre el día de la boda. Al respecto, Karla Tarazona agregó "Sino me voy a casar via zoom y yo no quiero eso"

Pareja de Karla Tarazona en Instagram compartió emocionado sus sentimientos

El empresario no oculta sus sentimientos por Karla Tarazona, por ello, suele compartir tiernos mensajes dedicados a ella en su cuenta de Instagram:

“Nada me hace más feliz que ver sonreír a alguien y saber que el motino de su sonrisa soy yo”, escribió, mientras acompañaba a la publicación un vídeo romántico donde se lucía la pareja bailando.

¿Quién es la pareja de Karla Tarazona?

El hombre que conquistó a la expresentadora de Latina se llama Rafael Fernández y es un empresario chinchano de 43 años.

En un reportaje del programa de Magaly Medina, Fernández expresó sus sentimientos y cualidades por la que se enamoró de Karla, madre de tres niños: “Es bien ’chamba’ y súper humilde, es lo que más rescato de ella”.