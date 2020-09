¿Alejandra Baigorria tiene mal carácter? Said Palao hizo confesión

Luego que se difundiera un video donde se ve a Alejandra Baigorria enojada ante Said Palao, el guerrero fue consultado sobre el caracter de la rubia. Tras esta pregunta, el integrante de Esto es Guerra hizo aclaración.

Como se recuerda, Said Palao intentó hacerle una broma a Alejandra Baigorria, pero ella no lo tomó a bien y mostró su enojo ante cámaras.

“En realidad el renegón soy yo, yo molesto mucho a Ale, soy muy molestoso, reniega poco, no es lo que parece, sólo que en ese momento la filme”, recalcó Said Palao.

De esta manera, el joven dejó en claro que guarda una buena relación con la empresaria. La pareja inició un romance hace poco tiempo. Desde que fueron captados juntos por las cámaras de Magaly Medina, no dudan en dejarse ver en público y a través de las redes sociales.

Alejandra Baigorria estalló frente a Said Palao cuando éste la grababa

Alejandra Baigorria no pudo ocultar su enojo cuando Said Palao la grababa. Al parecer el chico reality intentó jugarle una broma a la modelo, pero no salió como esperaba. Ella se mostró desconcertada y estalló delante de la cámara.

Mientras Said Palao la grababa, la joven no pudo ocultar su incomodidad y le gritó: “¡¿Qué?!”. Sin embargo, él no dejó de reírse.

Fue la propia Alejandra quien publicó el video en su cuenta de Instagram, con la leyenda “Mi momento de histerismo jajajajaja”.