Christian Domínguez revela por qué sus relaciones no duran

Christian Domínguez sorprendió al revelar por qué sus relaciones no duran mucho. El cantante brindó estas declaraciones en el programa de Magaly Medina, donde habló de su romances con Isabel Acevedo, Karla Tarazona y Vania Bludau.

Christian Domínguez señaló que suele ser muy idealista, pero una vez que avanza la relación se va dando cuenta de los errores de sus parejas.

"Yo siempre he idealizado a una relación, a una mujer. Quiero que todas mis aspiraciones lo pueda tener y pasa el tiempo y voy cayendo en decepciones, voy cayendo en opiniones o maneras de pensar que no comparto y me digo "recién me doy cuenta ahorita, no lo debí dejar pasar", señaló.

"Pamela llena cada espacio y yo rezo todos los días para que sea así siempre porque para mi la parte personal es muy importante porque yo no puedo trabajar cuando estoy mal, ni subir a un escenario", acotó.

Christian Domínguez explicó que está muy enamorado de Pamela Franco, por lo que no descarta ser padre nuevamente. Además, no desmintió que su pareja esté esperando un bebé.

¿Christian Domínguez será nuevamente padre?

Como se recuerda, en las últimas semanas se rumoreó que el cantante se convertiría una vez en padre. Ante estas especulaciones el cumbiambero no salió a negar ni confirmar la información solo afirmó que le encantaría tener un bebé al lado de su pareja, la cantante Pamela Franco.

Hasta incluso, indicó que en los siguientes días la artista se iba a realizar la prueba para tener la certeza sobre el embarazo.

“No he querido hacer la prueba (de embarazo) porque en alguna oportunidad hemos tenido la emoción y al final no era (un bebé)”, expresó en ‘En boca de todos’.

Isabel Acevedo envía mensaje a Christian Domínguez por presunta paternidad

Isabel Acevedo está en una nueva etapa en la vida, donde lo pasado ya está olvidado. Pero ante los rumores de paternidad de su expareja Christian Domínguez con Pamela Franco, la popular ‘Chabelita’ no dudó en desearlo todo lo mejor.

“Cada uno está haciendo su vida, yo estoy enfocada en mi trabajo, en mi salón de belleza, así que no estoy atenta sobre lo que dicen de él (en los medios de comunicación). Le deseo lo mejor, como siempre lo he dicho, y punto”, comentó la ‘Chabelita’ en una entrevista.