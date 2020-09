Nicola Porcella piensa en regresar a Esto es Guerra

El modelo y Nicola Porcella mencionó que sí podría regresar a Esto es Guerra si es que el productor del programa Peter Fajardo se lo solicita.

En conversación con el programa de espectáculos En boca de Todos, el influencer expresó que regresaría al programa concurso porque Peter Fajardo siempre lo ha ayudado.

“¿Sabes lo que pasa? Que a Peter no le puedo decir que no, así quisiera, si Peter me dice ‘Nicola, necesito que vuelvas’, tengo que volver, o sea, Peter para mí es una de las personas más importantes porque él impulsó mucho mi carrera y él fue uno de los artífices de que esté en México", indicó Porcella durante la entrevista.

El chico reality también dejó en claro que en cuanto lo llamen él regresará: “Obviamente decirle no es imposible, ustedes saben”.

La expareja de Angie Arizaga también mencionó que le da mucha pena irse de México:

“Me da pena, México es un país hermoso, la gente me ha tratado espectacular”, indicó.

Echa un vistazo al video de sus declaraciones:

¿Quién es Nicola Porcella?

Nicola Porcella empezó en el mundo del espectáculo en diferentes programas reality. Su primera aparición fue en Combate, pero solo de algunas semanas.

A pesar que Porcella se esforzó mucho por permanecer en el reality, no pudo ganar el ‘pase’ para quedarse.

Sin embargo, después de la descalificación en el programa de ATV fue a la competencia en América: Esto es Guerra.

Nicola Porcella es separado de Esto es Guerra

Aquí, Porcella se quedó por varias temporadas como capitán de uno de los equipos, sin embargo fue separado del programa cuando se reveló que había maltratado a su expareja la modelo Angie Arizaga.

Después de muchos meses lejos de Esto es Guerra, Nicola regresó, pero a los pocos días se reveló que había sido involucrado en la llamada ‘Fiesta del Terror’, una ‘reunión’ en donde dos modelos fueron drogadas y casi son abusadas sexualmente.

Es así que la producción del programa vuelve a separar a Porcella de Esto es Guerra.

Nicola no regresó a América y fue a Latina a conducir un programa concurso, pero tampoco pasó mucho tiempo ahí. Es así que Porcella se va a probar suerte a México.