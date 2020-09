Nicola Porcella: compañera le cobra deuda en plena transmisión en vivo

Nicola Porcella quedó sorprendido luego que una compañera de Guerreros 2020 interrumpiera su transmisión en vivo por Instagram para cobrarle.

Como se sabe, el programa Guerrero 2020 llegó a su fin, y tras ello, Nicola Porcella quiso contactarte con sus seguidores para hablarles al respecto y contarles sus planes.

Sin embargo, nunca esperó que su compañera interrumpiera su conversación con sus fans para decirle: “Págame mis 500 pesos”. A lo que el modelo, asombrado respondió: “Si si si, mañana”.

Nicola Porcella viajó a México para ser parte de Guerreros 2020. Sin embargo, ante el final del programa, se especula que Nicola regreesará al Perú.

¿Nicola Porcella retorna al país tras emotiva despedida en México?

El famoso reality de competencia mexicano Guerreros 2020 finalizó su temporada. Ante ello, Nicola Porcella se pronunció con unas emotivas palabras de agradecimiento a su público y al equipo de producción de Televisa que apostó por él en medio de la cuarentena.

El modelo utilizó su cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos al parecer retornar al país luego de tres meses estar lejos de su familia.

“Viajar a México y entrar a Televisa es uno de los mayores logros en mi carrera. Hoy (17 de setiembre) termina este recorrido y con el corazón lleno de alegría solo me queda dar las gracias a todas las personas que conocí, que me abrieron las puertas en un país desconocido para mí y me enseñaron su hermosa cultura", sostuvo.

"Gracias México por recibirme con tanto cariño, por confiar en mí. Gracias a mis compañeros por todas las enseñanzas y por su amistad. Gracias a mis productoras por creer en mí, por apoyarme, por darme la mano”, agregó.