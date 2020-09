Ernesto Pimentel celebró sus 50 años con tierna sorpresa

Los 50 años de Ernesto Pimentel, creador de la 'Chola Chabuca', logró reunir a los personajes más consagrados y populares de nuestro ambiente artístico, quienes llegaron hasta el programa 'El Reventonazo de la Chola’ parar armar la jarana y celebrar ese día especial.

En esta fecha importante, Ernesto Pimentel recibió el cariñoso saludo de reconocidos personajes de televisión, tales como Gian Marco Zignago, Christian Meier, María Pía Copello, Natalie Vertiz y ‘Choca’ Mandros, entre otros.

Los saludos de Tito Nieves, Deyvis Orozco, Tommy Portugal, Josimar y Daniela Darcourt tampoco se hicieron se esperar, emocionando mucho al actor cómico.

¿Cuál es la tierna sorpresa que le prepararon a Ernesto Pimentel?

Sin embargo, lo que le hizo arrancar unas lágrimas fue el video que le prepoaró la producción, donde se puede ver a su pequeño hijo Gael.

“Estoy feliz y muy agradecido por celebrar un año más de vida y tener a lado a mi hijo Gael, el motivo que me impulsa día a día a seguir dando lo mejor de mí y a esforzarme para ser un buen padre. Llegar hasta aquí no ha sido fácil y el éxito en mi carrera se lo debo al público que siempre ha seguido mi trabajo y me ha demostrado su apoyo incondicional”, comentó Ernesto Pimentel con emoción.

Carlos Álvarez se unió a la celebración con su divertido personaje 'Richard sin Swing'. Al finalizar el programa, Fernando Armas fue anfitrión y presentó el saludos de sus seres queridos.