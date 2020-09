Andrea Legarreta a Nicola Porcella: "Te volviste uno de los consentidos"

Guerreros 2020 llegó a su fin el pasado 17 de septiembre y Nicola Porcella se ubicó como uno de los mejores concursantes de la temporada.

Si bien el peruano logró el éxito con su participación en el reality, el modelo reveló que regresaría a nuestro país para poder estar con su familia. Aunque, no se ha dicho nada sobre una nueva temporada del programa de Televisa.

El recordado ‘capitán histórico’ empezó un poco accidentado en el programa, pero consiguió hacer amistad con varias estrellas aztecas, como es el caso de la actriz y conductora Andrea Legarreta, quien le dejó un cariñoso mensaje de despedida para que el miembro de los ‘leones’.

“¡Al principio me hacías enojar! Terminaste siendo uno de los consentidos de la familia. Éxitos en lo que te traiga la vida”, escribió la figura del programa Hoy, en la sección de comentarios de un post de Nicola Porcella en Instagram.

Este mensaje fue en respuesta al extenso texto que compartió Porcella en su perfil de red social: “Viajar a México y entrar a Televisa es uno de los mayores logros en mi carrera. Hoy termina este recorrido y con el corazón lleno de alegría solo me queda dar las gracias a todas las personas que conocí, que me abrieron las puertas en un país desconocido para mí y me enseñaron su hermosa cultura”.

El artista de 32 años agradeció mucho la acogida que tuvo en país del tequila, y sobre todo por el cariño de sus fans tantos mexicanos como peruanos, quienes lo ayudaron a seguir adelante con sus comentarios positivos. “Gracias México por recibirme con tanto cariño; por confiar en mí, gracias a mis compañeros por todas las enseñanzas y su amistad (...) Gracias a mi Perú, por alentarme desde el otro lado de la pantalla, como lo han hecho estos últimos 8 años. Sin ustedes, no estaría parado aquí el día de hoy ¡Infinitas gracias!”, añadió.

Nicola Porcella le dijo hasta luego a México

Luego de acabar la primera temporada de Guerreros 2020, Nicola Porcella se despidió del país azteca y, usó sus redes sociales para manifestar todo su agradecimiento a las personas que le tendieron una mano y a quienes le dieron una oportunidad de tener la experiencia de ser parte de Televisa.

