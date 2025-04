Dalia Durán volvió a convertirse en el centro de atención luego de sentarse en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. La cubana no se guardó nada y dejó a todos con la boca abierta al contar detalles desconocidos sobre su vínculo con el futbolista Miguel Trauco. Según su versión, jamás llegaron a tener un encuentro íntimo, pero eso no evitó que el deportista le enviara fotos bastante subidas de tono.

Durante su participación en el programa, Dalia fue directa al asegurar que el deportista fue quien la buscó y le coqueteaba constantemente. Sin embargo, dejó bien claro que nunca pasó nada entre ellos porque, simplemente, él no era su tipo de hombre. La cubana fue tajante al decir que no le gustó y que, por lo tanto, no tuvo interés en avanzar algo más.

Lo que más llamó la atención fue cuando Dalia reveló que Trauco le mandaba fotografías privadas de su cuerpo, específicamente de lo que ella, entre risas, llamó su "cosita". Sin pelos en la lengua, soltó: "Yo qué culpa tengo, el hombre es ardiente. Le gusta mandar cositas. Yo no borro nada, el que nada debe, nada teme. Él mandaba unas cositas, mandaba fotitos de unas cositas, pero para mí no era interesante la cosita".

La expareja de John Kelvin no dudó en continuar contando detalles del por qué nunca se animó a tener algo más con el jugador. Lo curioso es que no fue precisamente por las fotos que él enviaba, sino por otro detalle físico que la terminó desanimando por completo. "Yo en vez de fijarme en la cosita, me fijé en otra cosa que en verdad no me agradó y yo soy muy detallista, todo entra por los ojos", comentó entre carcajadas.

La cubana no tuvo reparos en describir qué fue lo que no le gustó de Miguel Trauco, dejando a todos sorprendidos por su sinceridad. "Fue mata pasiones, si ya estaba matada la pasión... Era un dedito por ahí, un dedito del pie. La gente puede ser muy susceptible. Que se lo cure, hay tratamiento y tiene la plata para hacerlo", lanzó sin filtro, generando un momento muy comentado en redes sociales.

Como era de esperarse, la historia no quedó ahí. Miguel Trauco, al parecer, no se quedó indiferente a las declaraciones de Dalia Durán y dejó entrever que estaba atento al programa donde se expusieron estos detalles íntimos. Aunque no la mencionó directamente en su cuenta de Instagram, sí envió un mensaje que muchos consideraron una indirecta.

El futbolista publicó una fotografía donde aparecía en la comodidad de su cama y dejó ver sus pies, justo después de que Dalia lo criticara por esa parte de su cuerpo. A la imagen le añadió un mensaje corto pero contundente: "Curadito", como dejando claro que tomó con humor lo dicho por la cubana.