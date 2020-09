Natalie Vértiz aclara que jamás pensó en divorciarse de Yaco Eskenazi

Después de haber pasado por una crisis matrimonial, Natalie Vértiz señaló que la relación con Yaco Eskenazi va viento en popa. Además, aclaró que el divorcio jamás pasó por su mente, ni en la del conductor de TV.

La joven señaló que a veces las parejas dan por sentada su relación y no hace nada por mantener viva la chispa del amor. Caso que no pasa con la pareja, pues cada uno ha aprendido a olvidarse de la rutina con pequeños detalles.

"Buscar momentos donde nos olvidemos de la rutina y ser como cuando recién nos conocimos, el tiempo de pareja es importante y siempre buscamos espacio. Yaco parece un chibolo, todo el día está ‘amor, amor…’. La verdad, somos bien románticos, no es que todo el día estemos pegados como chicles, pero en el momento que tengamos que estar juntos, nos dedicamos ese tiempo y espacio que cada uno se merece. Cada vez que llega el fin de semana, nos provoca estar juntos, reírnos y recordar cosas que de repente no se hablan en el día a día...", contó Natalie al diario Trome.

"Para nuestro aniversario hice toda una cena romántica, a mí sí me gustan esas cosas y siempre busco sorprender a Yaco. Los detalles son muy importantes, obviamente no tiene que ser algo lujoso, algo grandísimo, pero con tal de sorprender a tu pareja, creo que no es la cantidad, sino la calidad que le das a tu pareja", acotó la joven.

La conductora de Estás en todas indicó que aunque su relación pasó por un mal momento, nunca pasó por su mente el divorcio.

"¿Divorciarnos? Para nada, finalmente no fue una crisis, quizás fue una época en la que no estábamos entendiéndonos. Nos amamos mucho, estamos seguros de lo que tenemos y cuando hay amor y ganas, se resuelven las cosas. Cuando no hay amor y respeto, para qué estar con alguien, pero a Yaco lo respeto mucho y sé que él también, lo más importante es remar y salir adelante", indicó la modelo, quien señaló que le encantaría casarse con Yaco por la iglesia.

"Soy católica y me encantaría casarme en la iglesia. Yaco es un gran papá, superamoroso y, si se da, se da. No sé si lo haríamos a lo grande como fue nuestra boda (civil), que fue algo realmente maravilloso, uno de los momentos más bonitos de mi vida después del nacimiento de mi hijo, pero creo que si nos casamos, probablemente será algo más privado", contó.