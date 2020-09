¿Nicola Porcella retorna al país tras emotiva despedida en México?

El famoso reality de competencia mexicano Guerreros 2020 finalizó su temporada. Ante ello, Nicola Porcella se pronunció con unas emotivas palabras de agradecimiento a su público y al equipo de producción de Televisa que apostó por él en medio de la cuarentena.

El modelo utilizó su cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos al parecer retornar al país luego de tres meses estar lejos de su familia.

“Viajar a México y entrar a Televisa es uno de los mayores logros en mi carrera. Hoy (17 de setiembre) termina este recorrido y con el corazón lleno de alegría solo me queda dar las gracias a todas las personas que conocí, que me abrieron las puertas en un país desconocido para mí y me enseñaron su hermosa cultura", sostuvo.

"Gracias México por recibirme con tanto cariño, por confiar en mí. Gracias a mis compañeros por todas las enseñanzas y por su amistad. Gracias a mis productoras por creer en mí, por apoyarme, por darme la mano”, agregó.

Además, Nicola resaltó el cariño de sus seguidores peruanos que lo apoyaron desde las redes sociales: “Gracias a mi Perú por alentarme del otro lado de la pantalla, como lo han hecho estos últimos ocho años. Sin ustedes no estaría parado aquí el día de hoy. ¡Infinitas gracias!".

"Terminó la temporada orgulloso de mi participación en Guerreros 2020, independientemente si ganamos o no la final. México por siempre tendrá un lugar muy especial reservado en mi corazón y estoy seguro que nos volveremos a ver”, acotó.

Andrea Legarreta dedicó emotivo mensaje a Nicola Porcella

La actriz y recordada intérprete' de la maestra Lupita en 'Vivan los niños', Andrea Legarreta, se manifestó con unas alentadoras palabras ante la despedida de Porcella.

"Al principio me hacías enojar!! Jajajajaja, terminaste siendo uno de los consentidos de la familia. Éxito en lo que te traiga la vida", sostuvo el exintegrante de 'Esto es guerra'.

Cabe recordar, que la salida de Nicola Porcella a México fue cuestionado por salir de Perú cuando el país solo debía concebir viajes por vuelos humanitarios en su momento por la crisis sanitaria, sin todavía darse permisos por trabajo.