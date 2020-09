Nicola Porcella contó ilusionado: “Es una chica linda que no es del medio” | VIDEO

Nicola Porcella se mostró ilusionado al confesar que se encuentra enamorado de una joven peruana llamada Alejandra, pese a la distancia por su participación en 'Guerreros 2020'.

Nicola Porcella confesó así la identidad de la joven que le robó el corazón

El exintegrante de 'Esto es guerra' habló por primera vez de sus sentimientos en una entrevista con 'En boca de todos', llegando a revelarse unas imágenes de la fémina que le robó el corazón.

“Estoy feliz. Me da vergüenza porque hace años no hablo de esto (su vida sentimental). Es una chica súper linda que no es del medio... Estamos saliendo, nos estamos conociendo un poquito más”, indicó el chico reality.

Además, manifestó que ella se encuentra en Perú y espera retornar pronto pronto para verla, a parte de disfrutar de su familia a quien extraña mucho.

“Ya está acabando Guerreros 2020, quiero ir un tiempo a Perú, extraño mucho a mi familia, a mi hijo, la extraño a ella”, acotó Porcella.

Al dar a conocer el programa la identidad de la joven con unas fotografías, la expareja de Angie Arizaga confirmó que era ella.

“Es preciosa, hermosa y como persona, no saben lo que es. La verdad es increíble. Es una chica madura, me apoya muchísimo que trato de tomar. Eso para mí vale bastante. Aparte que salir conmigo no es fácil. Sin embargo, me demuestra cosas que para mí valen”, expresó el modelo.