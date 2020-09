Verónica Linares reveló: "Tuve dos contracciones. De esta semana no pasa" | VIDEO

Verónica Linares emocionada por el pronto nacimiento de su bebé, reveló a sus seguidores en Instagram que se encuentra en la cuenta regresiva tras haber presentado dos contracciones.

Ante ello, la comunicadora sorprendió al confesar su temor que nazca su hijita el día del cumpleaños de Federico Salazar.

Verónica Linares en Instagram contó las contracciones que tuvo

La figura de América Televisión utilizó su red social para comunicarse con sus seguidores y contarles esta nueva etapa que está viviendo al ser mamá por segunda vez luego de 7 años.

"¡Que nervios! El otro día fui a que me hagan un monitorio fetal y tuve dos contracciones y yo no sentí nada, pensé que eran gases. Pero ya estamos ya, de esta semana no pasa", indicó la periodista en sus historias de su plataforma digital.

Además, agregó: "Me muero si nace el mismo día del santo de Federico. Ya y será para que nunca me olvide de su santo. Nunca más en la vida".

Verónica Linares enterneció con la habitación de su bebé

La comunicadora compartió detalles inéditos de cómo iba quedando la habitación de su pequeña. En el vídeo se pudo apreciar una bella cuna, la cómoda, algunos adornos y prendas de vestir como vestiditos que la hermana de Verónica le regaló de su hija cuando era pequeña.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue ver la pared de su niña pintada de color blanco y rosado, mientras, posee dibujos de hojas como si estuvieran cayendo.

¿Quién es Verónica Linares?

Verónica Linares Cotrina es una periodista, presentadora de televisión peruana. Inició su carrera periodística en 2000 como reportera de 24 horas y Buenos días, Perú, por Panamericana Televisión.

Actualmente, conduce junto a Federico Salazar el noticiero matutino de América Televisión, Un nuevo día, que en 2004 se renombra Primera edición.