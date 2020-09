Christian Meier y su hijo se unen en 'Terminal' que se verá en Amazon Prime y iTunes

Christian Meier vuelve con fuerza en el mundo del cine tras haber escrito y dirigido el cortometraje "Terminal", que fue destacado en diferentes festivales internacionales.

Ante la buena acogida, ahora la producción que protagonizó el hijo del actor peruano se podrá ver a nivel internacional de partir de unos días a nivel mundial en las plataformas de iTunes, Amazon y Amazon Prime.

El intérprete desde que estrenó su primer trabajo cinematográfico como director, ha recibido buenos comentarios y ha ganado varios premios importantes extranjeros al rededor del mundo.

Entre las que destaca es: Elevation Indie Film Awards, Dublin. (Irlanda) - Mejor cortometraje, FROSTBITE International Film Festival (Colorado,USA), Mejor actor masculino, mejor música original), London Independent Film Awards (UK) - Mejor cortometraje de crimen/acción, Mindfield Film Festival • Los Angeles, USA - Mejor corto, Mejor música original y Miami Film Festival • Miami, FL. • Mejor reparto de actuación.

La producción filmada en la ciudad de Los Ángeles, California, tuvo como a los actores principales a Stefano Meier y Joseph Lopez. El cortometraje se encuentra en inglés pero subtitulado en español con una duración de 16 minutos.

Otras participaciones donde destacó fue en la Selección oficial de festivales desde Estados Unidos a la India: Independent Filmmakers Showcase IFS LA FILM FESTIVAL (Los Angeles, CA), Barcelona Planet Film Festival, España, Lake View International Film Festival, India, Sunscreen Film Festival (Florida, USA), Jersey shore Film Festival (New Jersey, USA), Oceanside International Film Festival (San Diego,CA), Village of Brewster Film Festival (New York, USA).

¿De qué trata el cortometraje 'Terminal'?