Hija de Christian Meier enamora con su increíble parecido al actor | FOTOS

El actor Christian Meier no deja de sorprender a sus fanáticas. En esta ocasión, a través de sus cuenta de Instagram impactó al revelar unas fotografía inédita de él junto a Taira, la mayor de los Meier Aguirre.

Ante ello, el artista peruano dejó en shock a sus seguidores, al demostrar en el cumpleaños de su primogénita, lo idénticos que lucen padre e hija como si fueran dos gotas de agua.

Hija de Christian Meier

La joven que nació durante la relación amorosa entre el cantante y Marisol Aguirre, es Taira, una hermosa jovencita que cumplió 19 años hace unos días.

Por ello, su papá la sorprendió con un bello detalle desde su plataforma digital. A su vez, su nombre tiene un gran significado: "una Diosa de la guerra" luego de haber enfrentado una gran batalla de vida al nacer, de acuerdo a una entrevista de People en 2017.

¿Cómo sorprendió Christian Meier a su hija por su cumpleaños?

El intérprete de 49 años llama de cariño a su primera heredera 'Tai', como consta en algunas imágenes con ella en las redes sociales. Al ser un día especial por cumplirse un año más de vida de Taira, le dedicó unas emotivas palabras.

Meier recurrió a Harry Styles para felicitarla, inspirándose en la letra del exitoso nuevo sencillo del artista. "Tastes like strawberries on a summer evenin'. Baby, you're the end of June", expresó en una publicación.

Al final, remató con una cálida felicitación: "Feliz cumpleaños, mi 'Tai'".

¿Christian Meier luce igual a su hija?

Christian pese a su separación con Marisol Aguirre, siempre en cada fecha especial suele exponer en su plataforma digital un conmovedor retrato de sus hijos. Pero con Tai, ocurre una conexión especial por sus personalidades parecidas, según contó en una entrevista.

Además, la describe como: "mi niña de los ojos oscuros y pequitas en la nariz", llamando la atención de los fans de Meier lo mucho que se parecen cuando ambos eran niños.

Mientras, el galán de melodramas tenía la misma forma de los ojos que su niña, el color de cabello y mirada.