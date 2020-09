Actriz de 'Yo soy Betty, La Fea' luchó contra el cáncer 3 veces en su vida | VIDEO

Lorna Cepeda, recordada por su famoso personaje 'Peliteñida' en la novela "Yo soy Betty, la fea" en Colombia, no todo ha sido éxito en su vida al convertirse en una de las grandes exponentes en su país, pues, en tres oportunidades tuvo que enfrentar al cáncer tras invadir a su familia y a su cuerpo.

El cáncer en la mamá de Lorna Cepeda

Lorna es hermana de reconocida actriz Angie Cepeda. Ambas se unieron ante el cáncer terminal que su madre fue diagnosticada, llegando a fallecer su progenitora por la enfermedad en 2003.

“Cuando la operaron la primera vez, un médico le dio como 15 días de vida, pero ella vivió ocho meses más; se supone que no debería para el estado tan avanzado del cáncer que ya tenía”, contó la artista a Caracol TV en 2018, siendo una impactante noticia al haber tenido esperanza que continúe viva.

“Era una guerrera impresionante. Fuerte, era muy fuerte. Ella, siendo tan dulce, era fuerte para todo (…). Ella decía: ‘Nunca digan nada negativo de mi enfermedad, aunque yo esté durmiendo, aunque ustedes crean que esté dormida, nunca hablen nada malo’ (…). [De su sufrimiento] las que sabían eran las personas que estaban más con ella”, acotó.

Lorna Cepeda: Su hijo fue diagnostico con cáncer

Otro momento fuerte para la actriz fue cuando la triste noticia de su mamá se junto con el diagnostico de su pequeño, quién tuvo cáncer de boca, ¿cómo ocurrió?

Cepeda cuando llevó a su menor de 7 años al dentista identificaron unas protuberancias anormales que le habían salido en su boda. Al haber dado positivo al cáncer fue programado para ser operado. Sin embargo, unos días antes del día se le hicieron unos exámenes a su hijo y había desaparecido el cáncer, siendo un milagro para ella, quien se encomendó a Dios.

Lorna Cepeda tuvo cáncer a la piel

En 2016, la intérprete de melodramas recibió la mala noticia luego que tuvo un sangrado en su espalda extraño, al haberse sometido a varios exámenes le determinaron cáncer a la piel.

“Me arrancaron ese lunar. Estaba inmundo. Era una cosa que no era así chiquitica sino una cosa grande”, confesó a Se dice de mí, después de vencer a la enfermedad, el cuál, la llegó a varias intervenciones quirúrgicas.

“Fue un milagro divino, Dios me sanó a mí totalmente. Me toca seguir cuidándome (…). Cada vez que me veo una cicatriz es como lo agradecida que estoy con la vida de estar viva”, sostuvo Lorna, quién batalló siempre acompañada de su familia y agradecida con la vida.

¿De qué trataba el personaje de Lorna Cepeda en "Yo Soy Betty, La Fea"?

La actriz dio vida a Patricia Fernández, más conocida como 'La Peliteñida'. Fue la asistente ejecutiva que se esforzaba por aparentar no tener problemas económicos y destaca por su manera de caminar, así como la manera que sacudía su cabello en su trabajo.

Fernández le hacía la vida imposible a Betty, por considerarla una amenaza, llegando a ser problemática y descortés con 'el cuartel de las feas'.

¿Quién es Lorna Cepeda?

La joven nació en Cartagena de Indias el 18 de noviembre de 1970. Aunque estudió Psicología en la Universidad del Norte de Colombia, se enfocó en su pasión por la actuación.

Primero fue modelo, luego actriz, debutando en la serie "Padres e hijos", hasta que despegó su carrera con su participación en "Yo Soy Betty, La Fea", que la llevó a ganar el Premio TVy Novelas a Mejor Actriz de Reparto. Otras producciones últimas donde se desempeñó fue en: “Enfermeras” (2020), “Los Briceño” (2019), “Tormenta de amor” (2019), “3 familias” (2016), “Los graduados” (2013-2014), entre otras. También incursionó en el cine en las películas: “El que se enamora pierde” (2019), “Periodo de prueba” (2018), “Donaire y esplendor” (2017), entre otros.