Aunque Justin no forma parte del cartel de artistas de este evento —que tiene lugar este fin de semana y el siguiente en Indio, California— no se puede descartar una posible aparición sorpresa sobre el escenario, como ha ocurrido en ediciones pasadas. Lo que sí es seguro es que lo veremos disfrutar al máximo, y lo merece, especialmente al mostrarse en público con una buena dosis de amor propio a través de su reciente look.