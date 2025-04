Aunque Christina Aguilera no sea la primera persona que se te venga a la mente al pensar en princesas de Disney, no olvidemos que su carrera como cantante comenzó en el Club de Mickey Mouse en los años 90. Así que, aunque la superestrella es famosa por sus estilos arriesgados que a menudo se alejan del típico molde de los cuentos de hadas, no es sorprendente que haya logrado captar la esencia de una dama romántica con su look.