Famosas peruanas que fueron parte del elenco de ‘Nubeluz’

Almendra Gomelsky, Karina Calmet, Rossana Fernández Maldonado y hasta María Pía Copello fueron parte de la nube de ‘Nubeluz’.

¿De qué se trató Nubeluz?

El programa infantil ‘Nubeluz’ está de aniversario, pues el 1 de septiembre de 1990 se transmitió su primer capítulo. Una producción de Panamericana Televisión que no era una fiesta para las niñas y los niños.

En ‘Nubeluz’ trabajaron diferentes personajes que hoy son muy conocidos como Daniela Sarfati, Almendra Gomelsky, María Pía Copello y muchas más. Echa un vistazo a la lista de artistas que fueron parte del programa ‘Nubeluz’:

1. Almendra Gomelsky

Almendra fue la conductora del programa ‘Nubeluz’. Las jovencitas que conducían eran llamadas ‘Dalinas’.

Gomelsky junto a Mónica Santa María fueron las principales Dalinas que alegraban los días de muchas niñas y niños peruanos.

2. Karina Calmet

Karina Calmet también fue una Dalina, quien mostró su carisma a todo el Perú en ‘Nubeluz’. Karina Calmet es ahora una reconocida actriz peruana que ha trabajado en diferentes producciones.

Además de las conocidas Dalinas, también estuvieron las Nubelinas, Cíndelas y Gólmodis.

¿Quiénes fueron Nubelinas, Cíndelas y Gólmodis?

Nubelinas

Daniela Sarfati

Cíndelas

Rossana Fernández-Maldonado

-Daniela Sarfati

-María Pía Copello

-Anna Carina Copello

Gólmodis

-Marco Zunino

-Cristian Rivero

El primero de septiembre, el programa Nubeluz cumplió 30 años y en Esto es Guerra decidieron hacerle un pequeño homenaje:

Además de este lindo homenaje, diferentes artistas que fueron parte del elenco le dedicaron algunas palabras:

Rossana Fernández-Maldonado escribió en su cuenta de Instagram:

“Nubeluz cumple hoy 30 años. Estoy feliz de ser parte de esta familia. Agradecida por las experiencias que me regaló este mundo mágico cuando solo tenía 14 años. Realmente fue una escuela que no solo me enseñó la disciplina, dedicación y amor por el ‘trabajo’”, señaló en Instagram.

“Orgullosa cíndela por siempre, me dio amigos que son parte importante de mi vida. Porque ‘no habrá distancia que nos pueda separar, la fuerza de nuestra amistad nos unirá́...’. Gracias amigos y feliz día Nubeluz”, escribió.

Daniela Sarfati, también le dedicó una publicación en sus redes sociales:

“Feliz 30 años Nubeluz. La familia más bonita que la vida me regaló”, mencionó.

Cristian Rivero también le dedicó unas palabras al programa que hizo feliz a millones de niños en Perú y Latinoamérica.

“Hoy oficialmente se cumplen los 30 años de Nubeluz y lo celebro con esta foto de la entrevista que tuve el honor de hacer a estas tres mujeres Almendra Gomelsky, Lilianne Braun y Xiomara Xibille, que marcaron generaciones, y que hasta hoy siguen contagiándonos de energía y buena onda. ¡Éxitos en todo lo que hagan, chicas! Se les quiere. Espero que pronto nos podamos juntar para los 30-31 años de la nube. ¡Aquí su gólmodi favorito!”.