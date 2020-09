Michelle Renaud abre debate tras decir que su hijo de 3 años es vegano

Michelle Renaud abrió debate entre sus fans luego de señalar que su hijo de 3 años es vegetariano y no consume dulces. Mientras que unos apoyaron la decisión de la actriz mexicana, otros no lo consideraron correcto. El hecho es que la actriz está bastante segura de la decisión que ha tomado para su hijo, siempre pensando en su bienestar.

Todo empezó cuando la artista reveló algunos detalles de cómo vive la pandemia en su casa. Michelle Renaud indicó que su prioridad es darle alimentos saludables a su hijo, y es consiente que para ello debe evitar darle algún tipo de dulce.



“Luego me dicen, 'pobre de tu hijo', qué infancia le estás dando. ¿Sabes?, yo estoy muy consciente que mi hijo no necesita los dulces, él sabe que no son buenos y si llega a comerse uno cada mil años, el único beneficio que tendré es que no me hará berrinches nunca", señaló.



Michelle Renaud se encuentra grabando su próxima telenovela junto a su novio Danilo Carrera, pero hizo un alto para conversar con sus seguidores. La joven dio detalles de por qué no le da dulces a su pequeño.

Michelle Renaud cuenta que su hijo es vegano y no come dulces

"El azúcar que funciona como algo malo en su cuerpo es lo que hace que se aceleren y se pongan intensos y en el bajón se pongan de berrinchudos. Él sabe a sus 3 años cuidar su cuerpo y comer cosas que lo nutran y lo hagan más feliz”, indicó.



Sin embargo, lo que más ha dividido opiniones entre sus fans, es que indicara que el niño es vegano, un estilo de alimentación que ella ha adoptado desde hace mucho tiempo.



“Mi hijo es vegano, lo cual yo creo es lo que hace que sea un niño tan despierto y consciente, porque siento que su cuerpo siempre recibe alimentos benéficos y no toxinas y procesados que lo pongan a trabajar en una digestión más pesada; eso no me consta, pero mi instinto me dice que la alimentación y estimulación que le doy son la causa de que sea como es", señaló.



Por otro lado, Renaud resaltó a sus seguidores que no necesariamente deben ser veganos para llevar una alimentación saludable, ya que comer frutas, verduras, legumbre y semillas es lo principal.



Finalmente, indicó que cuida mucho el sueño de su hijo, pues sabe que éste es fundamental para su crecimiento.

“El horario es lo mejor que le puede pasar a una mamá, saber que tu hijo a las 7:30pm ya se duerme si o si da una paz tremenda”, dijo.

