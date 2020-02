La inesperada reacción del novio de Michelle cuando se sacó los implantes de senos

Michelle Renaud tuvo que tomar una fuerte decisión hace unos días, se sacó los implantes de senos debido a una enfermedad.

La actriz contó que tenía los síntomas relacionados a un padecimiento llamado Enfermedad del Implante Mamario, por lo que decidió quitárselos.

Esta medida hizo que su relación con el actor Danilo Carrera se afianzara más.

El actor lejos de aplaudirla, estuvo en todo el momento del proceso. Incluso hizo de enfermero. Hecho que sorprendió mucho a la actriz y la enamoró más.

“Fue muy importante para mí”, admitió la joven, quien estaba muy segura de su decisión, pero tener el apoyo de su pareja la hizo más fuerte.

“No tener que escuchar a nadie que me cuestionara el quitármelas ni que me dijera que me iba a ver mal plana”, dijo la mexicana.

Y aunque Michelle tiene claro cuánto la ama su novio, éste no dudó en expresarlo a través de las redes sociales.

Su amor por Michelle es incondicional y así lo demostró una vez más el galán de telenovelas con las románticas palabras que le dedicó a la actriz tras la operación.

“Y te voy a seguir amando. Te amo así sin más, te amo”, expresó Danilo, resaltando que lo físico es lo que menos le importa de su pareja.

“Quítense las chichis no las necesitamos, consíganse hombres guapos que las quieran como son”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, un mensaje para miles de mujeres que pasan situaciones similares.