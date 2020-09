Ana Brenda Contreras y el suceso que la llevó a pensar en la muerte | VIDEO

Ana Brenda Contreras, la exitosa actriz de melodramas de Televisa, decidió romper su silencio para contar un suceso personal y doloroso que la ha llevado a luchar contra la depresión y ansiedad durante los últimos años.

La intérprete por medio de su cuenta de Youtube, quiso exponer ante sus seguidores su testimonio de vida para motivarlos a no rendirse ante las difíciles situaciones que una persona llega a enfrentar en su vida.

¿Por qué Ana Brenda Contreras llegó a pensar en la muerte?

La artista sin imaginarlo, se le junto la repentina muerte de su padre, el fin de su compromiso con Iván Sánchez, el terremoto de la Ciudad de México en 2017 y su mudanza hacia Estados Unidos.

“Sí crees que padeces ansiedad, si crees tener algún trastorno de ansiedad, de depresión, si sientes que puedes estar en peligro o que no te encuentras bien, díselo a la persona más cercana que tengas y busca ayuda profesional”, comentó.

“Viví varias cosas pegadas, procesos que se volvieron muy públicos, desde la cancelación de una boda… yo ya había empezado a desarrollar un poquito de nerviosismo y ataques de ansiedad desde el terremoto en la Ciudad de México, ahí yo empecé a desarrollar este sentimiento de “me voy a morir”, una carga en el pecho, me acuerdo que yo hacía rondas a las 2 o 3 de la mañana porque dormir era imposible, y no se me quitaba hasta que lloraba a todo pulmón, y de repente un mal día, el peor día de todos, te hablan y te dicen, sabes qué… vente porque tu papá está muy enfermo".

La actriz contó que hasta la actualidad la pérdida de su papá aún le afecta. “De alguna manera sientes como que me habían matado a mi niña interior, estás sola, claro que yo estaba triste y claro que yo lloraba todos los días, me atrevo a decir que sigo llorando casi todos los días cuando algo pasa”.

Sin embargo, su duelo llegó afectarla demasiada hasta llegar a sentir la sensación de morir, pues, no pudo procesar cómo fuera querido en su momento la perdida de su progenitor ya que trabajaba.

“Me entraba esa sensación de me voy a morir, no sé qué sigue, no sé cómo voy a salir de esta, y entonces empecé a tener estos ataques de pánico y ansiedad, donde básicamente sientes que te vas a morir”.

Ana Brenda y Angelique Boyer en la exitosa novela 'Teresa'

Uno de los exitosos personajes que dio vida la mexicana fue su papel en la telenovela de 'Teresa' donde participó junto a Sebastian Rulli y Angelique Boyer.

Ana Brenda Contreras en Instagram

Hace unos días, la actriz impactó a sus fanáticos al aparecer en su red social posando con un radical cambio de look, teniendo el color de su cabello rubio. El cuál, recibió buenos comentarios de sus compañeros y seguidores.