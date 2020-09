Mi bella genio: Barbara Eden sorprende en Instagram por sus 89 años

La actriz Barbara Eden, quien ganó popularidad por su recordado papel en la serie sesentera “Mi bella genio”, ha generado sorpresa en sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram una foto por su cumpleaños 89.

El equipo de trabajo de la artista de Hollywood compartió un conmovedor mensaje por el cumpleaños de la octogenaria actriz que acompañaron con una imagen de ella donde la se la ve con un buen semblante.

"¡Todos en equipo de Eden le deseamos a nuestra rubia favorita, Rider of the Wild Surf, Voyager to the Bottom of the Sea, némesis de Harper Valley PTA y, por supuesto, a la eterna Dama de la Botella un muy feliz cumpleaños hoy!", se lee al inicio de la publicación.

"Damos la bienvenida a todos a que se tomen un momento y envíen sus deseos y pensamientos de cumpleaños a la Sra. Barbara Eden, ¡hoy, su cumpleaños! ¡Aquí en su IG! , agregaron.

¿Quién es Barbara Eden?

La talentosa Barbara Eden es una actriz y cantante estadounidense muy reconocida a nivel mundial debido a sus más de 50 años de carrera artística.

La importante actriz incursionó en cine, teatro y televisión, pero su mayor producción que la llevó a la fama y a una nominación a los Emmy Goblo de Oro fue fue con la exitosa serie Mi bella Genio, la cual fue estrenada en 1965.