Karina Calmet no le cree a Andrés Wiese y envía emotivo mensaje a Mayra Couto | VIDEO

Karina Calmet se pronunció fuerte y claro por medio de su cuenta de Twitter para mostrarle su apoyo a Mayra Couto, luego de las críticas que recibió la joven por su denuncia pública contra Andrés Wiese.

Pese al descargo que realizó el intérprete de Al fondo hay sitio en el programa de 'La banda del Chino', la actriz arremetió contra el implicado.

¿Qué dijo Andrés Wiese sobre la denuncia de Mayra Couto?

De acuerdo al artista de 36 años en su entrevista con Aldo Miyashiro, negó que haya existido alguna situación incómoda, acoso o bullying que afecte a su excompañera de reparto que lo acusó de acoso sexual.

Además, el actor indicó que podían preguntar a cualquier actor de la exitosa producción peruana. "Yo quiero que hablen, que por favor digan en qué momento yo hice eso, yo no lo hice. No me lo hubieran permitido, me lo hubieran dicho”.

Karina Calmet defendió a Mayra Couto

Karina por su parte, no se quedó callada al conocer la primera parte de la conversación de Wiese, manifestándose con unas contundentes palabras en solidaridad con Couto.

“Mayra, Lo dije antes y lo digo ahora, Estoy contigo”, escribió en su red social la peruana, luego de que la protagonista denunciara que la acosaron en las grabaciones y por su rechazo, comenzaron hacerle bullying.

Además, Calmet sin pelos en la lengua, se refirió sobre la desaparición que quiso hacer Andrés tras ser denunciado por una menor que envió vídeo y fotos íntimas.“El suicida no avisa, Pregunten a cualquier psiquiatra”.