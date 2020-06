Magaly Medina contó que existen más denuncias de 'acoso' contra Andrés Wiese | VIDEO

La conductora Magaly Medina se pronunció fuerte a través de su programa, luego de darse a conocer el descargo de Andrés Wiese en 'La Banda del Chino' tras haber sido acusado de acoso sexual por una adolescente de 17 años y Mayra Couto.

Ante ello, la periodista sorprendió al revelar que le había llegado a su poder, material donde el integrante de 'Al fondo hay sitio' mantenía las misma conductora con otras usuarias en las redes sociales.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Andrés Wiese?

“No le pide disculpas al público, sino a la gente de su entorno. Digamos que nosotros esperábamos un mea culpa, pero él solo reconoce un error (...) se refiere a una persona, yo creo que no está reconociendo nada, está haciéndose la víctima, no se da cuenta que hay algo de mal en él”, comenzó opinando la figura de ATV.

Y es que según la presentadora, el actor debería reconocer que tiene un problema. “Porque siendo un personaje público que estoy contactando a mis fans, que son desconocidas (...) Él lo ha hecho con otras fans, tenemos material que hemos acumulado de otras personas con las que contactaba en Instagram", indicó.

Además, agregó: "No hay que ser ingenua para saber que si tú le mandas una foto calato a tu fans, ésta se va a volver viral porque se la van a pasar entre todos”, manifestó la conductora.

“Tiene una perversión, por qué no lo consulta con un médico, un psicólogo o un especialista. Ahí tienes que darte cuenta que algo contigo está mal. Es de interés público que un actor conocido le pida fotos desnuda a una menor de edad”, sostuvo Medina.

"Que nosotros no hayamos pasado estos videos es porque no se pueden pasar, pues son de alto contenido sexual. Además está dando vuelta por ahí, pero no puedo pasar en televisión es como pasar un video ilegal. Yo lo hice con autorización de una sola persona y fue una sola conversación", aclaró la conductora de televisión.