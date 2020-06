Samahara Lobatón arremetió contra futbolista por pegar a su expareja y ser "mal" papá

Samahara Lobatón molesta se pronunció a través de su cuenta de Instagram, luego de conocer que el futbolista Alexi Gómez tiene un nuevo romance y le pegó a su amiga, quien es la madre del hijo del jugador de Alianza Lima.

¿Qué dijo Samahara Lobatón en Instagram sobre el jugador?

La joven por medio de las redes sociales, le escribió a Rodrigo González que Gómez no era un buen padre. “Celebrando como si fuese un buen papá, no ve, ni le pasa a su hijo”, expresó la futura mamá.

Además, la exchica reality afirmó que sabe de primera mano de la irresponsabilidad del deportista con su pequeño.

“La mamá de su hijo es mi amiga y tiene que hacer malabares porque no le pasa hace un año y si lo llama para verlo lo ilusiona y no se lo lleva”, manifestó Samahara.

El jugador Alexi Gómez fue denunciado por violencia familiar

Hace un mes, Andres Barrantes denunció al jugador en el programa de Magaly TV La Firme por las agresiones de las que fue víctima cuando vivía con Alexis.

“Todo empezó con empujones cuando yo le retenía para que no se vaya”, indicó la joven. El 28 de Abril, Alexi Gómez se fue a reunirse con sus amigos en plena cuarentena. Cuando regresó a su casa empezó a gritarle a Barrantes, ella detalla que cerró la puerta del cuarto porque el futbolista estaba ebrio y su hijo estaba durmiendo.

“Me agarró del cabello con odio, me tiró al piso, me hizo un arañon en el rostro, me metió el golpe en el seno”, sostuvo. Luego de lo ocurrido, Barrantes lloró al recordar que Alexis le pidió disculpas: “por qué yo, si yo he sido tan buena contigo”.

Andrea llegó acudir a un médico para certificar las lesiones, mientras Alexis le suplicó sus disculpas. “Yo no quiero romperte más el alma, tienes miedo, yo siento que te rompí el alma, Andrea, esto se me escapó de las manos”, le escribió futbolista.