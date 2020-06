Andrés Wiese reaperece demacrado en entrevista tras denunciado por acoso | VIDEO

Andrés Wiese impactó al pronunciarse desde su cuenta de Instagram que daría una entrevista exclusiva sobre las denuncias en su contra por presunto delito de acoso sexual a una menor de 17 años y Mayra Couto.

Ante ello, el actor de 'Al fondo hay sitio' sorprendió al aparecer con un aspecto demacrado y acongojado tras reaparecer en el programa de 'La banda del Chino'.

¿Qué dijo Andrés Wiese en su cuenta de Instagram?

En el corto clip de adelanto del programa conducido por Aldo Miyashiro, se puede ver al intérprete conocido por su papel de ‘Nicolás’ con el rostro triste y cabizbajo.

El galán de producciones peruanas, aseguró en su red social que esta sería la única entrevista que daría sobre el tema que lo llevó a recibir una ola de críticas en las redes sociales.

“Como algunos saben, hace algunas semanas se filtraron unos videos privados míos. Han sido tal vez los días más difíciles de mi vida, tanto por lo vulnerable que eso me hizo sentir, como porque alrededor de los videos, algunas personas difundieron acusaciones injustas y mentiras sobre mí. Sólo me he manifestado por mis redes y mañana lo haré en una entrevista, la única que daré sobre este tema. Diré todo lo que tengo que decir y contestaré todo lo que tenga que contestar para poder seguir con mi vida. Y les vuelvo a pedir algo muy importante a todos mis seguidores; no ataquen a nadie, no insulten a nadie, todos son libres de opinar... siempre y cuando sea con respeto”, comentó el artista.

Andrés Wiese apareció así en entrevista exclusiva tras ser denunciado por acoso

Cabe recordar, que el escándalo comenzó cuando en su plataforma digital difundió unos vídeos íntimos que le enviaba a algunas de sus seguidoras, el cuál, al parecer eran menores de edad.

Además, se sumó la denuncia pública de su excompañera Mayra Couto, quien aseguró que el actor la acosó durante los años que grabaron la popular serie “Al fondo hay sitio”.